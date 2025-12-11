Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în termen de cinci ani, anunță Politico.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol”, a declarat Rutte joi, în timpul unui discurs ținut la Berlin. „Rusia a readus războiul în Europa și trebuie să fim pregătiți pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri.”

Deși a salutat decizia membrilor NATO de a crește cheltuielile militare totale la 5% din produsul intern brut anual până în 2035, Rutte a susținut că trebuie făcut mai mult, afirmând că membrii alianței trebuie să treacă la o „mentalitate de război”.

„Nu este momentul pentru auto-felicitări”, a spus Rutte. „Mă tem că prea mulți sunt complacenți în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm.”

„Putin plătește pentru mândria sa cu sângele propriului popor”

Rutte a avertizat că Rusia ar putea fi suficient de puternică pentru a ataca teritoriul NATO mai devreme decât presupun mulți.

„Apărarea NATO poate rezista pentru moment, dar cu economia dedicată războiului, Rusia ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani”, a spus el.

Rutte a subliniat urgența situației, argumentând că președintele rus Vladimir Putin a demonstrat deja că este dispus să sacrifice viețile unui număr mare de soldați ruși, afirmând că peste un milion de soldați ruși au fost uciși de când Kremlinul a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022.

„Putin plătește pentru mândria sa cu sângele propriului popor”, a spus Rutte. „Și dacă este pregătit să sacrifice astfel rușii obișnuiți, ce este pregătit să ne facă nouă?”

Rutte a mai spus că Kremlinul nu ar putea susține războiul împotriva Ucrainei fără ajutorul Chinei.

„China este linia de salvare a Rusiei”, a spus el. „Fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua acest război”, a spus el. „Aproximativ 80% din componentele electronice critice din dronele rusești și din alte sisteme sunt fabricate în China. Așadar, când civilii mor la Kiev sau Harkov, tehnologia chineză se află adesea în interiorul armelor care îi ucid.”

Citește și Șeful NATO, Mark Rutte, avertizează: „Suntem următoarea ţintă a Rusiei. Momentul pentru acţiune este acum”

Editor : C.A.