Președintele Nicușor Dan a anunțat după ședința de lucru de la Constanța că urmează să aibă o discuție cu Volodimir Zelenski după incidentul dronei ucrainene care a intrat în apele teritoriale ale țării noastre. El a explicat că în ședința de lucru s-a discutat inclusiv despre un protocol care să funcționeze în aceste situații.

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La finalul ședinței de lucru de la Constanța, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă a discutat cu Volodimir Zelenski după incidentul cu dronă de la Constanța.

„Nu, dar o vom face. O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta”, a declarat Nicușor Dan.

Protocolul menționat de președintele Nicușor Dan vine după ce săptămâna trecută oficialii români au vorbit despre un astfel de protocol după incidentul cu dronă din Galați. Atunci, purtătorul de cuvânt al MApN, Cristian Popovici, a explicat motivele pentru care nu a fost doborâtă drona care s-a prăbușit peste un bloc din centrul Galațiului.

„Prima limitare pe care o avem e una legală, faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectul să afecteze spațiul aerian al unei țări vecine. În continuare, pentru a angaja o țintă aeriană e nevoie de un anumit timp care presupune detenței, clasificare și combatatre. Timpul de 4 minute pe care l-am avut la dispoziție a fost extrem de scurt”, a declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim.

Totodată, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, afirma că a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, căruia i-a argumentat că solicitările României ar trebui implementate în zona Dobrogei, până când capabilităţile antidronă comandate sunt livrate.

„Da, a fost descoperită şi urmărită pe radarul nou instalat în zona Galaţi, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizaţie de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spaţiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galaţi ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României şi să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina. Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De cinci luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 şi faţă de situaţia de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă”, a subliniat ministrul.

Editor : I.B.