Exclusiv MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați: „Armata are limitări foarte stricte”

Purtătorul de cuvânt al MApN, Cristian Popovici, a declarat vineri dimineață, la Digi24, întrebat de ce nu a fost doborâtă drona care s-a prăbușit peste un bloc din centrul Galațiului, că România „nu poate risca să creeze mai multe amenințări decât poate preveni”, precizând în același timp că „Armata are limitări stricte”. 

„Azi-noapte, în jurul orei 00:18 au început deja primele pre-alerte aeriene în zonele de frontieră. Noi am urmărit în permanentă cu radarele de la sol evoluția. În momentul în care traiectoriile unor grupuri de drona indicau o posibilă pătrundere în spațiul aerian național, s-a emis RO-Alert, s-a transmis către IGSU alertă aeriană și dânșii au emis RO-Alert.

Una din drone, la 01:54, un semnal radar a intrat dinspre Reni în spațiul aerian național, a evoluat descent de la 600 metri altitudine a evoluat descendent. A avut și niște viraje pe care încercăm să le înțelegem din ce cauza. A dispărut de pe radar în sudul municipiului Galați și, în câteva minute, la 112 a fost raportat un incendiu că urmare a prăbușirii unei drone pe un bloc, un acoperiș”, a declarat Cristian Popovici. 

Întrebat de ce nu a fost doborâtă drona, reprezentantul MApN răspuns:

„E o întrebare legitimă și cetățenii trebuie să știe că noi facem tot ce putem, însă Armata are limitări foarte stricte în această situație, pentru că nu putem riscă să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circumstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina, dar în condițiile în care e protejată viață populației și proprietatea”. 

O dronă s-a prăbuşit, vineri noaptea, peste un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

