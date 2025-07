Nicușor Dan anunță reducerea cheltuielilor Administrației Prezidențiale cu 20%. Ce a spus despre majorarea TVA

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, într-o conferință de la Palatul Cotroceni, că măsurile fiscale anunțate de Guvern sunt temporare și că economia românească are capacitatea de a se redresa rapid. Șeful statului a precizat că, în lumina nevoii de reducere a cheltuielilor, Administrația Prezidențială își va reduce bugetul de funcționare cu 20%.

„În primul rând, pe măsurile fiscale, câteva chestiuni. Vreau să transmit românilor că este o chestiune provizorie. Că România are potențial economic (...) dacă nu facem greșeli, vom intra în OCDE și, în felul acesta, România va fi interesantă pentru investitori străini”, a transmis Nicușor Dan. „Economia românească are un potențial de dezvoltare imediat ce vom trece peste această scurtă perioadă de redresare”.

Șeful statului a transmis un mesaj și piețelor financiare, subliniind angajamentul autorităților față de reformele promise. „Vreau să asigur investitorii și piețele financiare că suntem oameni serioși. Am promis că facem reformele, le vom face pentru ca situația financiară a României să se redreseze”, a spus el.

Mai mult, Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere a bugetului propriu. În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administrația Prezidențială va propune o reducere a bugetului propriu cu 20%, pentru a participa la acest efort colectiv”.

El a explicat şi de ce nu s-a început cu măsuri de corecţie a privilegiilor, ci direct cu măsuri care îi afectează pe toți românii.

„Răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru pieţele financiare care au fost expuse la promisiuni neonorate ale României la reducerea cheltuielilor”, a explicat Nicuşor Dan.

El s-a referit şi la creşterea TVA, deşi a promis că acest lucru nu se va întâmpla.

„Pe chestiunea TVA-ului, angajamentul Guvernului când a fost învestit a fost că TVA nu va creşte şi vom avea o reevaluare în octombrie. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA era nevoie de măsuri şi discuţii cu Comisia, agenţiile de rating şi această măsură nu putea să fie luată la acest moment”, a explicat preşedintele.

Nicușor Dan a precizat că a condiționat desemnarea premierului de evitarea majorării TVA, o promisiune făcută în campania electorală.

„În acea lună pe care am avut-o înainte de numirea prim-ministrului, m-am uitat în foarte multe date financiare și în cunoștință de cauză am avut această discuție cu coaliția și cu premierul desemnat. Asta a fost înțelegerea la momentul formării guvernului – pentru ca corecțiile să fie făcute cu păstrarea TVA la 19%, trebuia un set de măsuri administrative, discuții cu Comisia, un complex de măsuri ce ar fi trebuit luate. Sunt convins că era o direcție. Când am numit guvernul cu această condiție, toate discuțiile, măsurile, au intrat în atributul guvernului”, a revenit președintele cu explicații, după o întrebare a presei.

