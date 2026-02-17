Nicușor Dan are liste cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE. Care este profilul candidaților

Președintele Nicușor Dan a spus că are câte o listă cu 5 nume pentru conducerea SRI și SIE și că numirile unor șefi ai serviciilor de informații vor fi făcute „relativ curând”. El a precizat, la Radio România Actualități, care este profilul oamenilor potriviți să ocupe aceste funcții și de ce nu a făcut numirile nici la 9 luni de la preluarea mandatului.

„E o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a spus Dan.

El a explicat de ce nu a făcut încă aceste numiri.

„Cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a și transmis în ultimele 9 ani. Un eveniment ca o propunere de servicii care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate. De aceea trebuie să existe un dialog înainte, subiectul e sensibil, subiectul ăsta trebuie să aibă nuanțele lui de profunzime și uneori e timp, alteori nu e timp. De exemplu, săptămâna asta nu e timp, pentru că pregătim vizita în SUA”, a spus Dan.

Întrebat dacă partidele s-au arătat dornice să facă propuneri sau sugestii pentru aceste funcții, Dan a răspuns: „Toată lumea își dorește să propună, numai că până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor. Discuția cu partidele a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile. Sunt funcții de responsabilitate, așa că trebuie să fie oameni maturi, care să fi lucrat cu mulți oameni, care să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”.

Președintele a mai spus că toate numele apărute în spațiul public sunt „speculații”.

Dan a a adăugat că are „o listă lungă și o listă scurtă” pentru conducerea serviciilor, pe care există 5 nume.

„Între cei 5 există o ierarhie”, a precizat el.

„În momentul în care propunerea o să fie trimisă în Parlament, ea va fi votată. Bineînțeles, sunt oameni interesanți pe liste”, a mai spus Nicușor Dan, precizând că se va consulta cu partidele înainte de votul din5 Parlament.

