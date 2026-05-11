Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, primit de Nicușor Dan, marți, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi marţi, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, informează Administraţia Prezidenţială.

Igor Grosu va participa, tot marți, la Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment organizat la Bucureşti.

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova va avea intervenţii în cadrul panelurilor „Extinderea întâlneşte geopolitica: Procesul de aderare al Ucrainei şi Moldovei şi experienţa Balcanilor de Vest” - organizat în parteneriat cu Istituto Affari Internazionali (IAI) din Italia şi „Războiul hibrid rusesc în Europa”- segment realizat în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene din Republica Moldova.

La panelul referitor la războiul hibrid va participa şi preşedintele Senatului României, Mircea Abrudean.

