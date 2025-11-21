Nicuşor Dan, după întâlnirea cu vicepreşedintele executiv al CE: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, ocazie cu care a reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Am avut astăzi la Palatul Cotroceni o discuţie importantă cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto. Am abordat cele mai importante provocări cu care se confruntă Europa, în special necesitatea urgentă de a proteja stabilitatea şi de a stimula prosperitatea în toată Uniunea Europeană. Ne-am concentrat pe teme-cheie, precum consolidarea unităţii între statele membre, reformele în derulare şi viitorul buget al UE”, a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

La întâlnire, şeful statului a evidenţiat rolul esenţial al Politicii de Coeziune în cadrul mai larg al politicilor UE.

„Am subliniat faptul că programele de coeziune ale UE au sprijinit în mod constant convergenţa şi creşterea durabilă a României. În acest sens, am susţinut necesitatea unor soluţii eficiente pentru Politica de Coeziune, inclusiv în contextul viitorului Cadru Financiar Multianual. De asemenea, am reafirmat că avansarea convergenţei rămâne un obiectiv important pentru noi şi constituie o bază pentru consolidarea competitivităţii Uniunii Europene şi am subliniat importanţa asigurării accesului extins şi echitabil pentru companii la instrumentele de competitivitate ale UE”, a spus preşedintele.

Obţinerea unui echilibru corect între criteriile de performanţă şi cele geografice este esenţială pentru a stimula o creştere incluzivă şi pentru a preveni amplificarea disparităţilor în cadrul Uniunii, a susţinut Nicuşor Dan.

„În ceea ce priveşte bugetul UE pentru perioada 2028 - 2034, am susţinut necesitatea unui cadru ambiţios, eficient şi flexibil, conceput pentru a avansa obiectivele pe termen lung ale Uniunii şi pentru a răspunde eficient provocărilor emergente. Pe tot parcursul acestui proces, convergenţa trebuie să rămână obiectivul nostru central.

I-am transmis vicepreşedintelui executiv Raffaele Fitto faptul că apreciem atenţia constantă faţă de nevoile specifice ale regiunii de graniţă estică a Uniunii Europene, am subliniat importanţa unor soluţii adaptate pentru această zonă şi am evidenţiat rolul investiţiilor în securitate ca element complementar al competitivităţii. Am reafirmat, de asemenea, angajamentul ferm al României de a implementa Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală, creşterea durabilă şi investiţiile strategice”, a arătat şeful statului.

Editor : C.L.B.