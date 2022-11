Nicușor Dan îi dă replica lui Ciolacu: Mai degrabă să ceară demisia ministrului de Finanțe. E total opac la argumentele mele raționale

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, ar trebui să ceară mai degrabă demisia ministrului de Finanţe, Adrian Câciu, deoarece a fost „total opac” la argumentele „raţionale” care i-au fost aduse în ultimul an privind bugetul Municipiului Bucureşti.

„Domnul Ciolacu ar trebui mai degrabă să ceară demisia ministrului de Finanţe din partidul dumnealui, pentru că acesta este total opac la toate argumentele mele raţionale, începute de anul trecut, pe vremea aceasta, în care spuneam că bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti este dezechilibrat faţă de facturile de termie care urmează să vină. (...) Înainte de bugetul pe 2022 am avut două discuţii cu ministrul de Finanţe, am încercat şi cu domnul Ciolacu, de câte ori la telefon. Nu am reuşit să stabilesc o întâlnire”, a spus Nicuşor Dan, pentru Profit News, potrivit Agerpres.

El a reamintit că în decembrie 2021 a susţinut o conferinţă de presă în care avertiza că, potrivit proiectului bugetului naţional, veniturile reale ale Primăriei Municipiului Bucureşti ar urma să fie mult reduse în 2022.

„Înainte de votarea bugetului, am avut o conferinţă publică de presă, în care am avertizat că o să avem problema asta. După care s-a constituit un comitet interministerial pentru termie, cu reprezentanţii tuturor ministerelor. De la Ministerul Finanţelor nu a prea venit nimeni în comitetul acesta. Comitetul s-a întrunit cred că de vreo 15 ori de la începutul anului 2022 până acum. În vară am mai încercat să am o discuţie cu ministrul de Finanţe, care mi-a spus la telefon că e o discuţie politică a coaliţiei şi că nu este dumnealui persoana cu care să vorbesc”, a precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis duminică primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan, că nu ar trebui să i se adreseze lui, ci premierului pentru a rezolva problema datoriilor la termoficare, subliniind că demersul acestuia este unul tardiv, iar acest lucru dovedeşte că actualul edil-şef „nu are capacitatea să conducă Primăria”.

„Tu te interesezi de căldura bucureştenilor pe 10 noiembrie? Eu cu Toma de la Buzău avem discuţii din iulie despre abordarea cu termoficarea în Buzău. Cică să sune Ciolacu pe ministrul Finanţelor... Păi, în noiembrie vrei să îl sun? Să fac trafic de influenţă? Eu sunt prim-ministru? Are excedent, sunt date publice, de 200 de milioane de lei. Păi, ceri ajutor de la mine? O să discutăm în coaliţie dacă prim-ministrul doreşte să o avem, că nu e în atribuţiile mele, să vadă de ce să ajute Bucureştiul, dacă e aşa o catastrofă. Rectificarea se face la sfârşitul lui noiembrie, dar tu eşti primar şi te trezeşti pe 10 noiembrie că ai o discuţie în ce priveşte încălzirea?”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că, în opinia sa, ar fi bine ca Nicuşor Dan să-şi dea demisia, întrucât nu are capacitatea de a conduce Primăria Capitalei.

