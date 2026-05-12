De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol

La mai bine de o jumătate de secol de la călătoria preşedintelui american Richard Nixon în China lui Mao Zedong, care a marcat dezgheţul relaţiilor dintre cele două ţări în 1972, Donald Trump va pune capăt - odată cu deplasarea sa la Beijing în această săptămână - aproape unui deceniu fără vizite ale preşedinţilor americani în gigantul asiatic, informează EFE, potrivit Agerpres.

Călătoria are loc într-un moment de rivalitate strategică în creştere, marcat de tensiuni comerciale, tehnologice şi de securitate.

Vizita reînvie o practică diplomatică care a însoţit evoluţia relaţiei bilaterale de la Războiul Rece.

Acestea sunt principalele vizite ale preşedinţilor americani în China de la începutul dezgheţului bilateral:

Nixon: Deschiderea şi Comunicatul de la Shanghai

Februarie 1972: Richard Nixon devine primul preşedinte american care vizitează China comunistă şi se întâlneşte cu liderul chinez Mao Zedong şi premierul acestei ţări, Zhou Enlai.

Semnarea Comunicatului de la Shanghai pune fundaţiile pentru apropiere, afirmând că Statele Unite recunosc că „toţi chinezii de ambele părţi ale Strâmtorii Taiwan susţin că există o singură China şi că Taiwanul face parte din China”, un principiu-cheie pentru dezvoltarea ulterioară a relaţiei, în urma unor contacte anterioare, cum ar fi aşa-numita diplomaţie ping-pong, care îşi va sărbători cea de-a 55-a aniversare în 2026.

Ford: Continuarea apropierii bilaterale

Decembrie 1975: Gerald Ford călătoreşte la Beijing pentru a consolida procesul iniţiat de Nixon şi reafirmă obiectivul normalizării relaţiilor, într-un moment de tranziţie politică în China, în ultimii ani ai guvernării lui Mao Zedong.

Călătoria menţine deschise canalele de dialog, dar fără progrese substanţiale.

Reagan: Pragmatism în ciuda anticomunismului său

Aprilie-mai 1984: Ronald Reagan, care apărase poziţii ferm anticomuniste şi îşi arătase sprijinul pentru Taiwan înainte de a veni la putere, a efectuat prima sa vizită după stabilirea relaţiilor diplomatice în 1979.

Călătoria a avut ca rezultat semnarea unor acorduri în domenii precum cooperarea nucleară civilă şi a reflectat o abordare pragmatică între cele două ţări în faţa Uniunii Sovietice.

Bush Sr.: Înainte de criza din Tiananmen

Februarie 1989: George H.W. Bush, cu experienţă anterioară la Beijing ca şef al biroului de legătură al SUA, a vizitat China cu câteva săptămâni înainte de masacrul din Piaţa Tiananmen.

Călătoria a avut ca scop consolidarea relaţiilor bilaterale şi a fost marcată de acest context ulterior.

Clinton: Normalizare după Tiananmen

Iunie-iulie 1998: Bill Clinton a efectuat prima vizită prezidenţială după criza din 1989, o călătorie care a simbolizat reactivarea legăturilor politice.

Agenda include drepturile omului, comerţul şi securitatea şi prezintă o dezbatere televizată cu Jiang Zemin care expune public deosebirile dintre cele două ţări.

Bush Jr.: Terorism, comerţ şi Jocurile Olimpice

2001-2008 - George W. Bush efectuează patru vizite într-o perioadă care combină cooperarea post-11 septembrie 2001 cu tensiunile comerciale în creştere în urma intrării Chinei în Organizaţia Mondială a Comerţului în 2001.

Călătoriile sale includ întâlniri bilaterale şi forumuri multilaterale, precum şi participarea sa la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, în plină proiecţie internaţională a Chinei.

Obama: Clima şi gestionarea rivalităţii

2009-2016: Barack Obama a vizitat China de trei ori, pe măsură ce concurenţa strategică şi influenţa globală a Beijingului au crescut.

Întâlnirile cu omologii săi chinezi au avut ca teme economia, securitatea şi disputele regionale, cu progrese precum acordul climatic anunţat în 2014.

Trump: Vizită de stat şi tensiuni comerciale

Noiembrie 2017: Donald Trump a efectuat o vizită de stat la Beijing, axată pe comerţ şi Coreea de Nord, însoţită de un protocol consolidat care a inclus evenimente în Oraşul Interzis, unde omologul său, Xi Jinping, i s-a lăudat cu "miile de ani neîntrerupţi" de civilizaţie chineză.

Călătoria a precedat deteriorării relaţiilor care a culminat cu un război comercial între cele două ţări, circa patru luni mai târziu.

„Marea breşă”: Pandemia şi deteriorarea relaţiei bilaterale

2017-2026: Niciun preşedinte american nu vizitează China în această perioadă, situaţie pe care unele grupuri de experţi şi centre de cercetare internaţionale au descris-o drept o „breşă” în relaţia bilaterală, într-un context marcat de pandemia de COVID-19 şi de creşterea tensiunilor politice, tehnologice şi comerciale.

Joe Biden nu călătoreşte în această ţară în timpul mandatului său, dar, deşi nu există vizite în China, contactele la nivel înalt continuă în foruri internaţionale şi în ţări terţe.

Trump: Întoarcere după aproape un deceniu fără vizite

Mai 2026: Donald Trump este programat să călătorească în China în ceea ce va fi prima vizită prezidenţială americană din ultimii aproape zece ani, pe fondul fricţiunilor dintre cele două puteri privind Taiwanul, al disputelor comerciale şi tehnologice şi al tensiunilor legate de conflicte internaţionale precum cele din Orientul Mijlociu şi securitatea rutelor energetice strategice.

Editor : C.L.B.