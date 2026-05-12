Live TV

De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol

Data publicării:
trump
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Nixon: Deschiderea şi Comunicatul de la Shanghai Ford: Continuarea apropierii bilaterale Reagan: Pragmatism în ciuda anticomunismului său Bush Sr.: Înainte de criza din Tiananmen Clinton: Normalizare după Tiananmen Bush Jr.: Terorism, comerţ şi Jocurile Olimpice Obama: Clima şi gestionarea rivalităţii Trump: Vizită de stat şi tensiuni comerciale „Marea breşă”: Pandemia şi deteriorarea relaţiei bilaterale

La mai bine de o jumătate de secol de la călătoria preşedintelui american Richard Nixon în China lui Mao Zedong, care a marcat dezgheţul relaţiilor dintre cele două ţări în 1972, Donald Trump va pune capăt - odată cu deplasarea sa la Beijing în această săptămână - aproape unui deceniu fără vizite ale preşedinţilor americani în gigantul asiatic, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Călătoria are loc într-un moment de rivalitate strategică în creştere, marcat de tensiuni comerciale, tehnologice şi de securitate.

Vizita reînvie o practică diplomatică care a însoţit evoluţia relaţiei bilaterale de la Războiul Rece.

Acestea sunt principalele vizite ale preşedinţilor americani în China de la începutul dezgheţului bilateral:

Nixon: Deschiderea şi Comunicatul de la Shanghai

Februarie 1972: Richard Nixon devine primul preşedinte american care vizitează China comunistă şi se întâlneşte cu liderul chinez Mao Zedong şi premierul acestei ţări, Zhou Enlai.

Semnarea Comunicatului de la Shanghai pune fundaţiile pentru apropiere, afirmând că Statele Unite recunosc că „toţi chinezii de ambele părţi ale Strâmtorii Taiwan susţin că există o singură China şi că Taiwanul face parte din China”, un principiu-cheie pentru dezvoltarea ulterioară a relaţiei, în urma unor contacte anterioare, cum ar fi aşa-numita diplomaţie ping-pong, care îşi va sărbători cea de-a 55-a aniversare în 2026.

Ford: Continuarea apropierii bilaterale

Decembrie 1975: Gerald Ford călătoreşte la Beijing pentru a consolida procesul iniţiat de Nixon şi reafirmă obiectivul normalizării relaţiilor, într-un moment de tranziţie politică în China, în ultimii ani ai guvernării lui Mao Zedong.

Călătoria menţine deschise canalele de dialog, dar fără progrese substanţiale.

Reagan: Pragmatism în ciuda anticomunismului său

Aprilie-mai 1984: Ronald Reagan, care apărase poziţii ferm anticomuniste şi îşi arătase sprijinul pentru Taiwan înainte de a veni la putere, a efectuat prima sa vizită după stabilirea relaţiilor diplomatice în 1979.

Călătoria a avut ca rezultat semnarea unor acorduri în domenii precum cooperarea nucleară civilă şi a reflectat o abordare pragmatică între cele două ţări în faţa Uniunii Sovietice.

Bush Sr.: Înainte de criza din Tiananmen

Februarie 1989: George H.W. Bush, cu experienţă anterioară la Beijing ca şef al biroului de legătură al SUA, a vizitat China cu câteva săptămâni înainte de masacrul din Piaţa Tiananmen.

Călătoria a avut ca scop consolidarea relaţiilor bilaterale şi a fost marcată de acest context ulterior.

Clinton: Normalizare după Tiananmen

Iunie-iulie 1998: Bill Clinton a efectuat prima vizită prezidenţială după criza din 1989, o călătorie care a simbolizat reactivarea legăturilor politice.

Agenda include drepturile omului, comerţul şi securitatea şi prezintă o dezbatere televizată cu Jiang Zemin care expune public deosebirile dintre cele două ţări.

Bush Jr.: Terorism, comerţ şi Jocurile Olimpice

2001-2008 - George W. Bush efectuează patru vizite într-o perioadă care combină cooperarea post-11 septembrie 2001 cu tensiunile comerciale în creştere în urma intrării Chinei în Organizaţia Mondială a Comerţului în 2001.

Călătoriile sale includ întâlniri bilaterale şi forumuri multilaterale, precum şi participarea sa la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, în plină proiecţie internaţională a Chinei.

Obama: Clima şi gestionarea rivalităţii

2009-2016: Barack Obama a vizitat China de trei ori, pe măsură ce concurenţa strategică şi influenţa globală a Beijingului au crescut.

Întâlnirile cu omologii săi chinezi au avut ca teme economia, securitatea şi disputele regionale, cu progrese precum acordul climatic anunţat în 2014.

Trump: Vizită de stat şi tensiuni comerciale

Noiembrie 2017: Donald Trump a efectuat o vizită de stat la Beijing, axată pe comerţ şi Coreea de Nord, însoţită de un protocol consolidat care a inclus evenimente în Oraşul Interzis, unde omologul său, Xi Jinping, i s-a lăudat cu "miile de ani neîntrerupţi" de civilizaţie chineză.

Călătoria a precedat deteriorării relaţiilor care a culminat cu un război comercial între cele două ţări, circa patru luni mai târziu.

„Marea breşă”: Pandemia şi deteriorarea relaţiei bilaterale

2017-2026: Niciun preşedinte american nu vizitează China în această perioadă, situaţie pe care unele grupuri de experţi şi centre de cercetare internaţionale au descris-o drept o „breşă” în relaţia bilaterală, într-un context marcat de pandemia de COVID-19 şi de creşterea tensiunilor politice, tehnologice şi comerciale.

Joe Biden nu călătoreşte în această ţară în timpul mandatului său, dar, deşi nu există vizite în China, contactele la nivel înalt continuă în foruri internaţionale şi în ţări terţe.

Trump: Întoarcere după aproape un deceniu fără vizite

Mai 2026: Donald Trump este programat să călătorească în China în ceea ce va fi prima vizită prezidenţială americană din ultimii aproape zece ani, pe fondul fricţiunilor dintre cele două puteri privind Taiwanul, al disputelor comerciale şi tehnologice şi al tensiunilor legate de conflicte internaţionale precum cele din Orientul Mijlociu şi securitatea rutelor energetice strategice.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
4
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Joe Biden
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
Donald Trump
Armistițiul dintre SUA și Iran, „în stare critică”. Donald Trump: „Conducerea lor este formată din oameni foarte lipsiți de onoare”
Elon Musk și Donald Trump
Donald Trump îi invită pe Elon Musk şi pe Tim Cook să îl însoţească în vizita sa în China
profimedia-1068811333
Impas între SUA și Iran privind un acord de pace: țara căreia Donald Trump intenționează să-i ceară ajutorul
Pastel,Drawing,Artistic,Image,Of,The,Picture,Shows,Donald,Trump
„Ar fi cel mai mare coșmar”. Întâlnirea Donald Trump - Xi Jinping stârnește preocupări în rândul puterilor mijlocii. De ce se tem
Recomandările redacţiei
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
oferte la supermarket
„Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount...
oana toiu 1
Oana Țoiu anunță că a convenit cu ministrul de Externe albanez...
soldati americani
„Au nevoie de o bază solidă aici”: Europa, îndemnată să „se calmeze...
Ultimele știri
Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
Ce măsuri iau hotelurile în „războiul prosoapelor”, pentru a se asigura că niciun client nu rămâne fără șezlong
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac...
Fanatik.ro
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...