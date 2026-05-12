„Au nevoie de o bază solidă aici”: Europa, îndemnată să „se calmeze și să tempereze spiritele” în legătură cu retragerea trupelor SUA

Președintele finlandez Alexander Stubb a îndemnat luni Europa să „se calmeze și să tempereze spiritele” pe fondul temerilor legate de o retragere militară a Statelor Unite de pe continent, subliniind că Washingtonul nu va abandona NATO, în ciuda planurilor sale de a-și retrage trupele din Germania, relatează Politico.

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, Stubb a respins îngrijorarea crescândă din cadrul alianței militare, după ce SUA au anunțat săptămâna trecută că vor retrage 5.000 de soldați din Germania.

Inițiativa Pentagonului a venit în urma unor luni de presiuni din partea președintelui Donald Trump, care a amenințat în repetate rânduri că va reduce prezența militară americană în Europa, acuzând în același timp aliații din NATO că nu au sprijinit Statele Unite în timpul războiului cu Iranul.

„Statele Unite nu se vor retrage din Europa”, a declarat președintele finlandez. „Dacă vor să-și extindă influența în regiuni precum Orientul Mijlociu, Asia și Africa, au nevoie de o bază solidă aici”.

Europa, a continuat el, face ceea ce trebuie din punct de vedere militar prin creșterea cheltuielilor pentru apărare, dar adesea subminează efectul de descurajare prin mesaje publice transmise cu panică.

Președintele Finlandei a respins, de asemenea, ideea că Europa ar fi lipsită de apărare fără Washington. Făcând referire la poziția militară de lungă durată a Finlandei față de Rusia, Stubb a afirmat: „Dacă noi ne putem apăra, NATO poate face la fel”.

Stubb a deschis calea către un dialog direct între Europa și Moscova, afirmând că „este timpul să începem discuțiile cu Rusia” și confirmând că liderii europeni poartă în prezent discuții pentru a stabili cine ar trebui să ia legătura cu Kremlinul.

Astfel, el se apropie de poziția prim-ministrului italian Giorgia Meloni și a președintelui francez Emmanuel Macron, care au susținut amândoi, în ianuarie, reluarea dialogului cu Rusia.

Luni, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schroder să reprezinte țările europene în cadrul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului din Ucraina, descriindu-l drept un „lobbyist de rang înalt al companiilor de stat rusești” care „ar sta de ambele părți ale mesei”.

