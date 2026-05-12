Live TV

„Au nevoie de o bază solidă aici”: Europa, îndemnată să „se calmeze și să tempereze spiritele” în legătură cu retragerea trupelor SUA

Data publicării:
soldati americani
Soldați americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Președintele finlandez Alexander Stubb a îndemnat luni Europa să „se calmeze și să tempereze spiritele” pe fondul temerilor legate de o retragere militară a Statelor Unite de pe continent, subliniind că Washingtonul nu va abandona NATO, în ciuda planurilor sale de a-și retrage trupele din Germania, relatează Politico.

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, Stubb a respins îngrijorarea crescândă din cadrul alianței militare, după ce SUA au anunțat săptămâna trecută că vor retrage 5.000 de soldați din Germania.

Inițiativa Pentagonului a venit în urma unor luni de presiuni din partea președintelui Donald Trump, care a amenințat în repetate rânduri că va reduce prezența militară americană în Europa, acuzând în același timp aliații din NATO că nu au sprijinit Statele Unite în timpul războiului cu Iranul.

„Statele Unite nu se vor retrage din Europa”, a declarat președintele finlandez. „Dacă vor să-și extindă influența în regiuni precum Orientul Mijlociu, Asia și Africa, au nevoie de o bază solidă aici”.

Europa, a continuat el, face ceea ce trebuie din punct de vedere militar prin creșterea cheltuielilor pentru apărare, dar adesea subminează efectul de descurajare prin mesaje publice transmise cu panică. 

Președintele Finlandei a respins, de asemenea, ideea că Europa ar fi lipsită de apărare fără Washington. Făcând referire la poziția militară de lungă durată a Finlandei față de Rusia, Stubb a afirmat: „Dacă noi ne putem apăra, NATO poate face la fel”.

Stubb a deschis calea către un dialog direct între Europa și Moscova, afirmând că „este timpul să începem discuțiile cu Rusia” și confirmând că liderii europeni poartă în prezent discuții pentru a stabili cine ar trebui să ia legătura cu Kremlinul.

Astfel, el se apropie de poziția prim-ministrului italian Giorgia Meloni și a președintelui francez Emmanuel Macron, care au susținut amândoi, în ianuarie, reluarea dialogului cu Rusia.

Luni, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schroder să reprezinte țările europene în cadrul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului din Ucraina, descriindu-l drept un „lobbyist de rang înalt al companiilor de stat rusești” care „ar sta de ambele părți ale mesei”.

Citește și: 

Diviziune la Berlin. Putin testează Germania cu propunerea toxică de mediere a păcii cu Ucraina prin folosirea lui Schroder

Putin a afirmat că Finlanda intenționa să acapareze o parte din teritoriul Rusiei

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
4
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Black Sea Defense and Aerospace
Armata României participă la Black Sea Defense and Aerospace, expoziție dedicată industriei aeronautice, apărării și securităţii
oana toiu 4
Oana Țoiu, înainte de CAE: „România continuă drumul european și transatlantic”. Ce a spus despre incidentele cu drone și apărarea NATO
Vladimir Putin si Gerhard Schroder
Diviziune la Berlin. Putin testează Germania cu propunerea toxică de mediere a păcii cu Ucraina prin folosirea lui Schroder
Vladimir Putin
Preşedintele unei țări NATO spune că e timpul ca Europa să stabilească un contact direct cu Rusia
Munich Security Conference
Ministrul Apărării din Germania, vizită neanunțată la Kiev
Recomandările redacţiei
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
oferte la supermarket
„Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount...
oana toiu 1
Oana Țoiu anunță că a convenit cu ministrul de Externe albanez...
trump
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în...
Ultimele știri
Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac...
Fanatik.ro
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...