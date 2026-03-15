Nicușor Dan și Ilie Bolojan, mesaje de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

ziua maghiarilor parada
Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, sărbătorită la Covasna. Foto: Inquam Photos / Levente Tofan
Ce le transmite premierul Ilie Bolojan maghiarilor

Cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța sprijinului comunității pentru revenirea României la democrație după comunism. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a afirmat că comunitatea maghiară este o parte esențială a societății și că diversitatea reprezintă un avantaj pentru dezvoltarea țării noastre.

Preşedintele Nicuşor Dan susține că parteneriatul dintre majoritate și minorități a reprezentat un punct important în modernizarea României și în integrarea țării noastre în Uniunea Europeană.

„Proiectul european înseamnă, pentru toți cetățenii români, indiferent de etnie, principii fondatoare pentru societatea noastră și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale regiunilor din România. Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice”, a transmis șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan subliniază că toți împărtășim aceleași deziderate - libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună, iar acestea definesc România ca o țară „europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa”.

„Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat.Le doresc cetățenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră și în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice și prospere pentru toți cetățenii săi! Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor!”, a mai transmis șeful statului.

Ce le transmite premierul Ilie Bolojan maghiarilor

Ilie Bolojan transmite, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un mesaj de respect şi de apreciere pentru contribuţia comunității pe care o aduce de generaţii, la dezvoltarea României.

„15 martie e una din cele mai importante zile pentru maghiari, e ziua când s-au ridicat pentru valorile care îşi făceau loc în toată Europa în 1848. E o zi care ne aminteşte tuturor de valorile libertăţii, demnităţii şi solidarităţii care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc şi care stau la temelia proiectului european din care şi România face parte”, a afirmat premierul.

De asemenea, Ilie Bolojan subliniază importanța comunității maghiare în societate și transmite că forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj. El dă asigurări că Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor şi identităţii tuturor comunităţilor etnice şi în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetăţeni.

„Într-un context european dificil este important să păstrăm unitatea societăţii noastre, să continuăm să construim punţi de dialog şi să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră. Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune şi urarea de a o sărbători cu demnitate şi încredere în viitor. La mulţi ani!”, spune premierul în finalul mesajului.

