Nicuşor Dan spune că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat: „Există un backup în Parlament”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că nu există riscul să se blocheze programul SAFE, precizând că există un backup în Parlament şi o posibilitate de a interveni legislativ, în timp optim, ca termenul de 31 mai să nu fie afectat.

„Nu există riscul acesta. (..) Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuţiile pe SAFE sunt tot mai dese, există un backup în Parlament, există o posibilitate de a interveni, legislative, în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, întrebat despre riscul blocării programului SAFE, în urma atacării la CCR a Ordonanţei de urgenţă privind programul de achiziţii, de către Avocatul Poporului.

Despre planurile privind organizarea unei structuri la Administraţia Prezidenţială care să combată războiul hibrid, Nicuşor Dan a răspuns:

„Acum, pentru moment, după cum ştiţi, au fost trei deplasări externe, după care a fost B9 şi suprapusă peste ele criza politică actuală. Imediat ce ieşim din asta, e important să ne concentrăm şi pe ambele, şi pe situaţia curentă şi pe raportul pe noiembrie 2024”, a spus Nicuşor Dan, arătând că este vorba despre anularea alegerilor.

Joi, Avocatul Poporului a transmis la Curtea Constituţională o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care se referă la Programul SAFE, motivul constituindu-l încălcarea obligaţiei constituţionale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ şi nerespectarea interdicţiei constituţionale privind emiterea ordonanţelor de către un Guvern demis.

