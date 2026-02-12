Live TV

Nicușor Dan: România ar putea îndeplini condițiile pentru aderarea la zona euro în 3-4 ani: „Ar fi benefic pentru țara noastră”

nicusor dan consiliul european 2
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că în următorii 3-4 ani România ar putea îndeplini condiițiile pentru aderarea la zona euro, precizând că acest lucru ar fi benefic pentru țara noastră.

„Trecerea României la zona euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firmelor să se desfășoare pe spații largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât vei avea locuri de muncă mai bine plătite în țara ta.

Condițiile sunt cele pe care le cunoaștem. Ca să aderi la moneda euro, trebuie să ai și pe deficit și pe datorie, trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani de acum încolo”, a declarat șeful statului, întrebat când va adera România la zona euro.

Și premierul Ilie Bolojan explica la finalul lunii ianuarie că țara noastră nu îndeplinește deocamdată aceste condiții. 

„România a avut în acești ani niște deficite foarte mari. Până nu atingem o cotă de deficit care să se situeze sub 3%, acest tip de problemă nu e pe agendă. Suntem într-o situație în care ne reducem deficitele. Ținta pe anul acesta este de aproximativ 6,2 - 6,3% și ne-am angajat să reducem acest deficit în zona de 3% până în 2030.

Consider că această temă legată de aderarea României la zona euro este o temă care ar putea fi una de bază în România la alegerile parlamentare din 2028, când forțele politice ar putea să cadă pe un acord, așa cum s-a căzut în anii anteriori atunci când am aderat la Uniunea Europeană sau la NATO, asupra acestei priorități de a adera la țările din UE”, declara Bolojan.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru al zonei euro, în timp ce România a rămas în afara monedei unice din cauza deficitului bugetar ridicat, a dezechilibrelor fiscale și a lipsei unui consens politic privind adoptarea euro.

Potrivit sondajului Eurobarometru pentru Comisia Europeană, în România sprijinul public pentru adoptarea monedei euro este de aproximativ 59%.

Cu toate acestea, țara se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din UE, iar stabilizarea finanțelor publice este un obstacol major în calea aderării.

Analiști citați de Reuters spun că va dura câțiva ani până când România își va stabiliza finanțele pentru a avea o perspectivă realistă de aderare la zona euro.

În plus, în contextul inflației ridicate, al măsurilor de austeritate și al ascensiunii extremei drepte înaintea alegerilor din 2028, subiectul adoptării monedei unice a dispărut din principalele dezbateri publice.

 

