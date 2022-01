Nicușor Dan: Vestea bună e că am început ziua cu 20% autobuze, troleibuze, tramvaie în traseu și am sfârșit-o cu aproape 40%

Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a declarat, luni seară, la Digi24 că s-a încheiat prima rundă de negocieri între consiliul de administrație al STB și sindicatele mai mici iar de la ora 20:00 erau în desfășurare discuții cu sindicatul majoritar din societatea de transport în comun București. El spune că „vestea bună” este că luni seara erau în circulație 40% dintre autobuzele, troleibuzele și tramvaiele STB, care, potrivit acestuia, se vor regăsi pe traseu și începând de marți dimineață.

„În seara asta s-a terminat prima rundă (de negocieri-n.red.) între consiliul de administrație al STB, organul executiv, și sindicatele mai mici. Începând de la ora 20:00 are loc o discuție între consiliul de administrație al STB și sindicatul majoritar din STB, care, conform deciziei din instanță, este organizatorul grevei.

Veste bună a zilei de azi este că am început cu cam 20% autobuze, troleibuze, tramvaie în traseu și am sfârșit-o cu aproape 40%. Sunt tot mai mulți șoferi și vatmani care înțeleg că această aventură trebuie să se sfârșească.

Sper să existe decizia rațională în urma discuției care are loc în seara asta, asttfel încât greva să se oprească începând de mâine și toate discuțiile de natură sindicală care sunt absolut legitime să se poarte într-un cadru civilizat, fără ca bucureștenii să aibă de suferit”, a declarat Nicușor Dan.

„Nici sindicatul nu poate să ceară demisia directorului STB, nici conducerea companiei nu poate să ceară demiterea directorului sindical"

Primarul general spune că demiterea directorului general al STB ține de consiliul de administrație și nu consideră că se va întâmpla acest lucru.

„Practic, nu văd să se întâmple lucrul ăsta. Chiar în contractul colectiv de muncă, cel care guvernează relația între conducerea societății și sindicat este un articol special care spune că nici sindicatul nu poate să ceară demiterea directorului companiei, nici conducerea companiei nu poate să ceară demiterea directorului sindical.

Asta este unul din faptele absurde ale acestei greve ilegale, faptul că motivul pentru care a fost declanșată sau motivele nu au fost o serie de chestiuni legitime care să țină fie de salarizare, fie de condițiile de muncă, ci a fost axat pe această chestiune absolut personală a schimbării directorului companiei.

Nu mai există autobază sau depou în care să nu fie cineva care să nu fi ieșit la muncă. Au existat presiuni, intimidări de toate felurile împotriva celor care au vrut să iasă la muncă. Am avut aici sprijinul în special al Poliției. Am făcut și acel număr unic la care au fost sesizate tipul acesta de intimidări. În momentul acesta, pe această chestiune, situația este sub control.

Am discutat zilele astea cu foarte multă lume din STB, inclusiv oameni care mi-au spus «OK, eu o să ies acum la muncă, dar nu cumva...» pentru că presiunea sindicatului a fost așa de mare, nefirească, încât oamenii îmi spuneau «nu cumva n-o să mai îmi repare mecanicul autobuzul, nu cumva o să primesc turele cele mai grele, nu cumva n-o să fiu chemat când...».

De fapt, dincole de aspectele care din afară par ilogice, această grevă a fost despre continuarea influenței nefaste sau a conducerii de facto pe care sindicatul majoritar a avut-o în această companie. A fost o chestiune de putere”, a mai spus edilul.

Nicușor Dan spune că sindicatul are propria lege.

„Această regie, transformată în societate comercială, a funcționat în stilul acesta feudal ani de zile și oamenilor le este dificil să creadă, dar au început să creadă că situația asta de fapt se poate schimba”, a precizat primarul Bucureștiului.

"Dacă în seara asta avem cam 40% din autobuze şi tramvaie, o să avem mâine dimineaţă cel puţin 40% din autobuze şi tramvaie pe traseu. Eu mi-aş dori ca mâine dimineaţă această grevă să se încheie şi să avem o activitate normală de transport public", a spus Nicuşor Dan la Digi 24.

