Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție. Buzoianu: „Nu sunt mulțumită de rezultat”

Este din nou scandal la vârful Romsilva. Ministrul Mediului a numit în consiliul de administrație doi politicieni, de la PNL și UDMR, acuzați în trecut de fapte de corupție, precum luare de mită și trafic de influență. Diana Buzoiuanu spune că este nemulțumită de numirile pe care legea o obligă să le facă și arată cu degetul spre AMEPIP, agenția de stat care a făcut selecția candidaților.

Reforma Romsilva a fost una dintre promisiunile actualului Guvern. Schimbarea consiliului de administrație a iscat însă o întreagă controversă. Doi membri din actuala conducere au fost în trecut în vizorul DNA pentru acte de corupție. Pe lângă aceste aspecte, ministrul mediului Diana Buzoianu spune că nu a fost o selecție transparentă. Cei numiți, însă, o contrazic.

Mugurel Cozmanciuc, membru în Consiliul de administrație al Romsilva: Consider că toată procedura a fost corectă și legală, transparentă, iar afirmațiile făcute în mod tendențios, că a fost un singur candidat sau că nu au fost suficienți candidați, fiecare și le asumă. Sunt greșite. Eu vă pot spune că nu a fost încălcată legea. În rest dacă cineva dorește să își facă un titlu de glorie făcând atacuri, jigniri, lansând ipoteze, sau chiar distrugând insituții, sau punând în umbră instituții, sunt decizii personale.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, și-a exprimat nemulțumirea pe pagina sa de Facebook în nenumărate rânduri. Ea susține că a fost obligată să semneze numirea unor persoane de care nu e mulțumită.

„Nu o să ascund că nu sunt mulțumită de rezultat și am spus și o voi mai spune și mai departe: legea e făcută azi să fii notar în calitate de minitru, iar concursul pentru CA-ul Romsilva nu și-a atins scopul de a atrage cei mai profesioniști oameni pentru toate posturile. Este nevoie urgentă de o reformă a legii privind alegerea și funcționarea CA-urilor.

Legat de concursul pentru CA-ul Romsilva: este un concurs lansat și finalizat 90% înainte să ajung eu la minister- în mod cert trecut mult de etapa în care am fi putut anunța public să se mai înscrie oameni cu experință în competiție. Pentru multe posturi au fost extraordinar de puțini oameni înscriși. Din acest concurs a rezultat o listă necompetitivă pentru că, fie concursul nu a fost suficient promovat, fie oamenii cu experiență și dorință de reformă nu au considerat că au șanse reale să fie selectați așa că pur și simplu nu s-au înscris. Nu mai vorbim de faptul că nu există criterii de performanță, menționate în documentele din concurs, care să fie direct legate de reorganizarea Romsilva”, a scris Buzoianu.

George Gima, deputat USR: Ministra Diana Buzoianu a solicitat expres anularea acestui concurs, lucru cu care AMEPIP nu a fost de acord.

Colegii de coaliție o contrazic și susțin că dacă, ar fi existat riscuri, ministrul ar fi putut cere reluarea procedurii de concurs.

Marius Budăi, fost ministru al Muncii: Nu te obligă nimeni și nimic să semnezi, mai ales că acel concurs era în derulare, putea să solicite AMEPIP-ului revizuirea criteriilor, putea să solicite AMEPIP-ului întreruperea și reluarea procedurii, dar doamna ministru a preferat să iasă public.

Digi24 a cerut un punct de vedere din partea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, însă până la ora difuzării acestei știri, nu a fost comunicat.

