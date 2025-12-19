Live TV

O organizație pentru drepturile romilor face plângere la CNCD împotriva lui Radu Miruţă. Ce a declarat ministrul

Radu Miruță a fost acuzat pentru limbajul folosit. Foto: Facebook
Ce a declarat Radu Miruță Miruță și-a cerut scuze

Organizația Roma for Democracy România a reacţionat vineri seară, într-un comunicat, la o declarație a ministrului Radu Miruţă, propus la Ministerul Apărării, care a afirmat cu o zi înainte că nu se mută „ca ţiganul cu cortul”, făcând trimitere la situația sa locativă. Roma for Democracy România acuză un limbaj „nu doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, și a anunțat că va face plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Radu Miruță și-a cerut scuze pentru expresia folosită.

Roma for Democracy a transmis vineri seară un comunicat de presă, pe care l-a adresat şi preşedintelui Nicuşor Dan, premierului Ilie Bolojan şi preşedintelui USR, Dominic Fritz.

„Declaraţia ministrului Economiei, vehiculat ca viitor ministru al Apărării, Radu Miruţă, în care foloseşte expresia «Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut ca ţiganul cu cortul», este inacceptabilă într-un stat democratic şi profund jignitoare pentru o parte a cetăţenilor României.

Nu vorbim despre o «scăpare», ci despre reproducerea unui stereotip rasist vechi, care asociază romii cu instabilitatea, dezordinea şi lipsa de demnitate. Un astfel de limbaj nu este doar ofensator, ci şi periculos, pentru că normalizează discriminarea exact din poziţia puterii”, a transmis Roma for Democracy România, precizând că va „depune plângere către CNCD”.

Organizaţia apreciază că Ministerul Apărării este una dintre cele mai importante instituţii ale statului.

„Rolul său este să apere toţi cetăţenii României, indiferent de etnie, religie sau statut social. Un ministru care foloseşte expresii rasiste transmite, implicit, că nu îi vede pe toţi cetăţenii ca fiind egali, demni de protecţie şi respect. Rasismul nu este compatibil cu funcţiile publice de rang înalt. Nu poţi conduce o instituţie fundamentală pentru securitatea naţională dacă porţi, chiar şi la nivel de limbaj, o viziune care exclude sau umileşte”, mai arată organizaţia.

Potrivit Roma for Democracy, „România are deja o istorie dureroasă a discriminării şi violenţei simbolice la adresa romilor”.

„Tocmai de aceea, de la liderii săi se aşteaptă responsabilitate, maturitate şi respect, nu perpetuarea prejudecăţilor. Un ministru al Apărării trebuie să fie un garant al egalităţii şi al coeziunii sociale. Un rasist nu ar trebui să conducă unul dintre cele mai importante ministere ale României. Tăcerea în faţa unui astfel de derapaj nu este neutralitate. Este complicitate”, se mai arată în comunicat.

Ce a declarat Radu Miruță

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, la emisiunea România Politică de la Prima News, că salariul său este de 12.000 de lei.

Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: „Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie. Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament, şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări”.

Ministrul a mai arătat că Parlamentul este cel care îl plăteşte cazarea.

„La Parlament, măcar e patru ani, la Guvern vedeţi că sunt câteva luni, nu se ştie ce şi cum. Deci, am rămas unde stăteam înainte. Nu mă mut, ca ţiganul cu cortul. Stau unde am stat, într-un apartament în zona Iuliu Maniu, în sectorul 6 şi mi-e foarte bine acolo”, a mai afirmat el.

Miruță și-a cerut scuze

Radu Miruță a venit cu o reacție tot vineri seară, spunând că a folosit „o expresie total nepotrivită” și cerându-și „scuze sincer față de toți cei care s-au simțit ofensați”.

„Nu voi repeta expresia, pentru că este deja cunoscută și, din păcate, mult prea des utilizată. În plus, sunt convins că va ajunge în toate colțurile rețelelor de socializare, fără ajutorul meu. Dar tocmai pentru că are o încărcătură ofensatoare, nu vreau să contribui la normalizarea ei, mai ales din poziția mea publică.

Am spus și aseară, imediat după ce am rostit-o, că nu am avut intenția să jignesc pe nimeni. Am realizat pe loc că nu am folosit cuvintele potrivite și că nu m-am ridicat la standardele pe care le presupune rolul meu: acela de a da un ton corect, inclusiv prin limbaj.

Știu că pentru mulți, explicația de atunci nu a fost suficientă. Tocmai de aceea simt nevoia să revin astăzi, cu aceste scuze clare.

Cei care mă cunosc știu că nu sunt și nu am fost niciodată rasist, că am relații foarte bune și de respect cu oameni din toate comunitățile, inclusiv cu cea pe care expresia respectivă o etichetează greșit. Dar pentru cei care mă cunosc doar de la distanță, vreau să fie clar: jignirea unui om sau a unei comunități nu face parte din cine sunt și nici din valorile mele.

Îți mulțumesc, Gelu Duminică, pentru că mi-ai oferit o perspectivă suplimentară, care mi-a întărit și mai mult convingerea că limbajul contează și că trebuie să fim mai atenți. Cu toții.

Scuze și mulțumesc cǎ mǎ trageți de mânecă atunci când greșesc!”, a scris Radu Miruță într-un mesaj pe Facebook.

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...