Olguţa Vasilescu, replică pentru Radu Miruţă pe tema blocului din Craiova care ar bloca un radar militar

lia olguta vasilescu inquam george calin
Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, îi răspunde, joi seară, ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe tema blocului cu 9 etaje care ar fi fost construit în apropierea unui depozit de muniţie şi care ar afecta radarul de la Cârcea. Ea afirmă că între bloc şi radar sunt 8 kilometri, iar linia imaginară care umeşte cele două puncte trece chiar prin mijlocul cladirii de birouri a fabricii Ford. „O dărâmăm şi pe ea?”, se întreabă Olguţa Vasilescu, precizând, de asemenea, că blocul este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje, în apropierea unui cartier construit chiar pe un teren al MApN.

„Ministrul Miruţă de la Apărare, de sorginte USR-istă, care nu iese din tiparul miniştrilor din acelaşi partid care s-au ocupat de Armată şi care n-au văzut soldaţi decât în filme, face aprecieri vis-a-vis de Craiova, mai precis despre o clădire din oraş. Din conferinţa lui de presă de azi, am aflat că, aici, s-a construit un bloc de 9 etaje într-o zonă cu interdicţie de construire, pentru că acolo se află un depozit de muniţie şi obturează şi radarul de la Cârcea. Ministrul şi nominalizează despre ce bloc e vorba, Satina Park. Nu mă interesează deloc ce aviz a dat MApN sau ce anchetă face el acolo, că atât timp cât avizul s-a depus la dosar şi există, autoritatea locală nu avea niciun motiv să nu elibereze autorizaţia de construire de bloc cu 9 etaje, în zonă de blocuri turn”, a scris, joi seară, pe Facebook, primarul din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, blocul este amplasat într-un ansamblu rezidenţial cu multe alte blocuri de 10 etaje şi supermarketuri, ”fix lângă cartierul chinezesc unde a început construcţia unor blocuri pe un teren care a aparţinut MApN şi pe care MApN l-a dat prin hotarâre de guvern, nu o dată, ci de două ori, prin hotărâri diferite ale unor guverne diferite, primăriei, ca să construiască blocuri de 10 etaje”.

„Păi, dacă MApN a dat un teren lângă Satina Park pentru construcţia de blocuri de 10 etaje, nu se putea construi şi Satina de 9 etaje? Mai aflu cu stupoare că în zonă sunt "depozite de muniţie ". Nu de la vreo babă care bârfeşte pe marginea şanţului, ci de la Ministrul Apărării. Depozite de muniţie lângă un spital, fie el şi militar şi lângă alte blocuri de 10 etaje construite de pe vremea comunistă. E de atunci depozitul de armament între ele? Sau a adus MApN muniţie de război între blocuri şi un spital, recent? Că atunci e foarte foarte grav! Cum să faci depozit de armament în mijlocul unuia dintre cele mai populate cartiere craiovene? Cine a decis asta? De ce autoritatea publică nu a fost informată? Era un depozit secret? Păi şi dacă e secret de ce vorbeşte ministrul Apărării despre el în conferinţă de presă şi nu în buncărul lui din minister sau în CSAT? E de Doamne fereşte!”, afirmă Olguţa Vasilescu.

În ceea ce priveşte afirmaţia că blocul ar optura radarul de la Cârcea, Vasilescu afirmă: ”Serios? Cred că şi cu busola în mână s-ar pierde prin Craiova... Păi dacă luăm raza cercului radarului de la Cârcea, vedem că e afectată toată Calea Bucureşti, cu blocuri doar de 10 etaje, construite tot în comunism, nu după ce au amplasat ei radarul, toată strada Caracal, Mall-ul Electroputere, toată platforma industrială etc. Până la Satina Park sunt zeci de blocuri. Le demolează ministrul Miruţă pe toate? Ce e prostia asta?”, se întreabă rimarul din Craiova.

Ataşând fotografii, Olguţa Vasilescu afirmă că blocul ridicat se află la o înălţime de 105 m faţă de nivelul mării, iar radarul de la Cârcea se află la 178 m faţă de nivelul mării, adică cu o diferenţă de nivel de 73 m şi la o distanţă de 8 km unul faţă de celălalt.

„Deci între radar şi Satina Park sunt 8 km!!! Iar blocul construit ar fi trebuit să aibă 30 de etaje că să ajungă la nivelul solului unde e amplasat radarul. Mai mult, linia imaginară care uneşte radarul cu blocul trece exact prin mijlocul clădirii de birouri a Fabricii Ford, tot cu 10 etaje. O dărâmăm şi pe ea?”, mai scrie Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Revenind la depozitul de muniţie, primarul din Craiova afirmă. ”Dacă el există într-o zonă de locuinţe, spital, supermarketuri, hoteluri, restaurante, biserici etc, autoritatea locală trebuie să primească urgent detalii (...) am fi luat măsuri! Am fi cerut să fie scos acest depozit dintre blocuri care au o vechime de peste 40 de ani, nu autorizate de Olguţa Vasilescu. De multe ori m-am întrebat de ce mai există unităţi militare în oraşe. Printre blocuri. Dacă începe vreodată vreun război, ar fi primele ţinte atacate. Vedeţi ce se întâmplă în Ucraina. Tot cu clădiri militare în zone civile. Chiar aşa, de ce nu sunt strămutate în zone nelocuite? Că mai dai de un găgăuţă de ministru care mai şi spune că sunt depozite de armament şi cartiere întregi devin ţinte sigure”.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de nouă etaje, în Craiova, în apropierea unor depozite de muniţie, fără a fi respectate reglementările privind distanţa faţă de aceste depozite. El a precizat că, în august 2024, Ministerul Apărării a dat un aviz negativ pentru construcţie, iar după trei săptămâni MApN a avizat favorabil acel proiect.

Miruţă a explicat că blocul afectează şi traiectoria radarului de la Cârcea.

Editor : Liviu Cojan

