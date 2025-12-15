Live TV

Oana Ţoiu: Aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de securitate

Data publicării:
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. Foto: Profimedia
Din articol
Alte teme discutate

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, la Consiliul Afaceri Externe (CAE), că aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de securitate şi a făcut apel la avansarea urgentă a negocierilor pentru această ţară şi Republica Moldova.

Şefa diplomaţiei române a reiterat, în contextul în care viitoarele garanţii de securitate vor avea un impact direct asupra regiunii Mării Negre, atenţia sporită care trebuie acordată securităţii maritime, îmbunătăţirii interoperabilităţii şi consolidării posturii aliate pe Flancul estic.

Ea a făcut referire la acţiunile asertive ale Rusiei asupra statelor membre, a susţinut adoptarea unui nou pachet „ambiţios” de sancţiuni la adresa Rusiei, care să vizeze inclusiv activitatea flotei fantomă, şi a reafirmat angajamentul României pentru iniţiative privind tragerea la răspundere a Moscovei.

„Pe fondul continuării agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, dar şi în contextul discuţiilor privind pacea, ministrul român al Afacerilor Externe a punctat importanţa implementării angajamentelor de securitate ale UE pentru Ucraina şi necesitatea unor garanţii solide, care să descurajeze viitoare agresiuni ale Rusiei. Ministrul român a salutat rolul SUA în susţinerea procesului de pace şi nevoia unui dialog transatlantic permanent”, se arată într-un comunicat MAE, preluat de Agerpres.

Alte teme discutate

Oana Ţoiu a accentuat, totodată, importanţa eforturilor în direcţia asigurării stabilităţii în Orientul Mijlociu.

Referitor la situaţia din Siria, Oana Țoiu a exprimat sprijinul pentru o tranziţie paşnică şi incluzivă, subliniind importanţa dialogului politic şi a sprijinului UE pentru eforturile de reconstrucţie, inclusiv prin oferirea de sprijin pentru societatea civilă, limitarea influenţei actorilor maligni şi angajarea actorilor regionali interesaţi.

Ministra a punctat contribuţia continuă a României la eforturile de consolidare instituţională şi bună guvernanţă în statele din regiune, inclusiv prin împărtăşirea experienţei proprii din procesul de tranziţie democratică.

„În ceea ce priveşte contribuţia UE, ministrul român a reamintit importanţa accesului neîngrădit al reprezentanţilor media în Fâşia Gaza şi respectarea independenţei acestora. Ministrul afacerilor externe a reiterat necesitatea unei participări consistente a UE în cadrul structurilor de coordonare şi menţinerea unui rol echilibrat în medierea dialogului dintre părţi. Oana Ţoiu a exprimat sprijinul pentru misiunile civile EUBAM Rafah şi EUPOL COPPS”, a menţionat MAE.

Totodată, oficialul român a reiterat apelul pentru o creştere a sprijinului umanitar şi o distribuţie eficientă a acestuia în Gaza.

În ceea ce priveşte situaţia din Liban, miniştrii au discutat modalităţi de impulsionare a dialogului politic, precum şi creşterea angajamentului UE pe dimensiunea PSAC.

Agenda CAE a inclus agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi China, cu accent pe aspecte geostrategice şi geoeconomice.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
3
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
LIA SAVONEA
5
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO: „Am văzut detaliile”
Euroclear
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, pentru activele confiscate
Soldați ucraineni.
Trei sferturi dintre ucraineni se opun „planului de pace” care ar include retragerea din Donbas. Ce spun despre varianta europeană
Peter Szijjarto
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Kęstutis Budrys
UE va extinde sancțiunile împotriva Belarusului pentru a include activitățile hibride, susține Lituania
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să...
Horațiu Potra.
Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii. Curtea de Apel...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: Pe prescripție și pe complete trebuie să modificăm legislația. E clar că există o problemă
Spania lansează un abonament național de transport public, la preț accesibil. Tinerii sub 26 de ani vor plăti doar 50%
Turcia a doborât o dronă „scăpată de sub control” deasupra Mării Negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
'Dacă a divorţat, fosta soţie mai are dreptul la pensie de urmaş?'. Ce spune legea din România
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...