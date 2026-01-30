Iranul amenință Europa după decizia „fără sens” privind Gardienii Revoluției Islamice

Șeful puterii judiciare din Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, a avertizat vineri că statele europene „vor suporta consecințele” deciziei de a include Corpul Gardienilor Revoluției pe lista organizațiilor teroriste a Uniunii Europene, calificând măsura drept „fără sens”.

„Nu există nicio îndoială că această acţiune ostilă” din partea Uniunii Europene „nu va rămâne fără răspuns”, a afirmat înaltul responsabil iranian, potrivit televiziunii de stat. „Ei vor suporta consecinţele acestei decizii fără sens”, a reiterat el.

Corpul Gardienilor Revoluţiei, armata de elită a regimului de la Teheran, este acuzat de orchestrarea represiunii sângeroase împotriva manifestaţiilor de protest care au zguduit Republica islamică la începutul acestei luni. Forţele armate iraniene au calificat deja decizia celor 27 de ţări ale Uniunii Europene drept „iresponsabilă” şi „răuvoitoare”.

„Decizia ilogică, iresponsabilă şi răuvoitoare a UE a fost luată fără nicio îndoială prin supunere oarbă faţă de politicile SUA şi regimului sionist (Israelul)”, a denunţat armata iraniană într-un comunicat difuzat de agenţia oficială de presă Irna.

Bilanţurile organizaţiilor neguvernamentale privind represiunea violentă împotriva manifestaţiilor de protest din ianuarie consemnează mii, chiar zeci de mii de morţi.

Conform unui nou bilanţ al organizaţiei Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, 6.373 de persoane, între care 5.993 de protestatari, au fost ucise în timpul mişcării de protest, 11.018 au fost grav rănite, iar 42.486 arestate.

