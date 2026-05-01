Live TV

Exclusiv Oana Țoiu, despre moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR: „Nu era deloc necesară această criză și nu era deloc momentul”

Data publicării:
oana toiu 4
Oana Țoiu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Oana Țoiu a subliniat într-o intervenție la Digi24 că „România trebuie să reconfirme direcția pro-europeană, nu prin declarații, prin decizii”, afirmând că „suntem într-o criză politică inutilă” și „evitabilă”.

Ministra de Externe a vorbit la Digi24 despre moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, despre care a spus că „se simte direct în buzunarul românilor”.

„România trebuie să reconfirme direcția pro-europeană, nu prin declarații, prin decizii. În primul rând, fiecare dintre noi ca parlamentari suntem datori față de cei care ne-ați dat putere din vot. Am ajuns la un curs istoric al leului, impactul deciziilor acestor partide, de a depune moțiune de cenzură, se simte direct în buzunarul românilor. Rate mai mari, curs al leului negativ, dar dincolo de asta se simte îngrijorarea partenerilor noștri internaționali privind direcția României”, a declarat Oana Țoiu, la Digi24.

Țoiu a mai punctat că voința cetățenilor este ca România să rămână „profund proeuropeană”. Ministra a mai invocat faptul că mai sunt 100 de zile până la data scadentă pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și suntem aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 

„Sutem într-o criză politică inutilă, evitabilă, o criză politică declanșată iresponsabil, suprapusă cu crize de securitate, suprapusă cu crize pe care românii le înțeleg foarte bine privind prețul la energie, suprapusă pe instabilitatea din regiune și războiul de la graniță. Nu era deloc necesară această criză și nu era deloc momentul”, a adăugat Oana Țoiu. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care văd o rază de speranță pentru viitor începând cu 1 mai 2026. Își revendică dreptul la liniște...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Câte meciuri a jucat Hagi în anul în care și-a dat Bacalaureatul. A marcat de 28 de ori pentru 3 echipe...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu, şanse mari să plece de la FCSB: “Sunt discuţii în Turcia şi Grecia!” Ce se întâmplă cu Şut...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la...
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte