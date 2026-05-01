Oana Țoiu a subliniat într-o intervenție la Digi24 că „România trebuie să reconfirme direcția pro-europeană, nu prin declarații, prin decizii”, afirmând că „suntem într-o criză politică inutilă” și „evitabilă”.

Ministra de Externe a vorbit la Digi24 despre moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, despre care a spus că „se simte direct în buzunarul românilor”.

„România trebuie să reconfirme direcția pro-europeană, nu prin declarații, prin decizii. În primul rând, fiecare dintre noi ca parlamentari suntem datori față de cei care ne-ați dat putere din vot. Am ajuns la un curs istoric al leului, impactul deciziilor acestor partide, de a depune moțiune de cenzură, se simte direct în buzunarul românilor. Rate mai mari, curs al leului negativ, dar dincolo de asta se simte îngrijorarea partenerilor noștri internaționali privind direcția României”, a declarat Oana Țoiu, la Digi24.

Țoiu a mai punctat că voința cetățenilor este ca România să rămână „profund proeuropeană”. Ministra a mai invocat faptul că mai sunt 100 de zile până la data scadentă pentru Programul Național de Redresare și Reziliență și suntem aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

„Sutem într-o criză politică inutilă, evitabilă, o criză politică declanșată iresponsabil, suprapusă cu crize de securitate, suprapusă cu crize pe care românii le înțeleg foarte bine privind prețul la energie, suprapusă pe instabilitatea din regiune și războiul de la graniță. Nu era deloc necesară această criză și nu era deloc momentul”, a adăugat Oana Țoiu.

