MAE și Agenția Națională pentru Sport, parteneriat pentru susținerea sportivilor români și promovarea României în lume

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu și președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS) Bogdan Matei au semnat, marți, un protocol de colaborare pentru perioada 2026-2028, care vizează susținerea sportivilor români și a federațiilor sportive la competițiile internaționale, precum și promovarea diplomației sportive.

Ceremonia a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în prezența președinților federațiilor sportive naționale și a reprezentanților Comitetului Olimpic și Sportiv Român, transmite instituția, într-un comunicat de presă. Evenimentul a fost urmat de o masă rotundă dedicată sprijinirii sportivilor și delegațiilor României la competițiile internaționale, promovării participării acestora în rândul diasporei și susținerii competițiilor internaționale găzduite de România.

Ce prevede protocolul

Documentul stabilește un cadru permanent de cooperare între MAE, ANS, federațiile sportive naționale și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Cooperarea va viza facilitarea comunicării cu autoritățile statelor gazdă, informarea privind regimul vizelor și condițiile de mobilitate, precum și aspectele de securitate în timpul competițiilor și antrenamentelor internaționale. De asemenea, misiunile diplomatice vor putea acorda sprijin sportivilor și delegațiilor în situații de urgență.

Ministra Oana Țoiu a subliniat rolul sportului în promovarea imaginii României în străinătate.

„Performanța sportivilor români și emoția și admirația pe care ei le nasc în România și în lume reprezintă o putere extraordinară și pentru diplomație, și pentru promovarea imaginii țării în lume și a valorilor noastre. Prin protocolul semnat astăzi pentru promovarea diplomației sportive stabilim, pentru următorii doi ani, cadrul strategic și instituțional care să susțină rolul de ambasadori informali”, a afirmat ministra afacerilor externe.

Oana Țoiu a arătat că sportul poate deveni o punte între România și comunitățile de români din străinătate.

„Sportul este un limbaj universal al performanței, al bucuriei împărtășite chiar de oameni care au puțin altceva în comun, iar competițiile sunt momente de mândrie împărtășită, unde, fie acasă, fie în diaspora, ne bucurăm în același timp. Sunt un spațiu afectiv comun și o punte cu casa și vrem să le fim alături sportivilor prin promovarea prezenței lor și sprijin prin misiunile diplomatice, unde putem găzdui întâlniri cu comunitatea”, a adăugat ea

România vrea să promoveze competițiile internaționale

Protocolul prevede și o colaborare între MAE și ANS pentru promovarea candidaturilor României în vederea găzduirii unor competiții sportive internaționale.

„Pentru turismul și brandul de țară, găzduirea competițiilor internaționale este un instrument strategic de canalizare a atenției spre România”, a mai declarat Oana Țoiu.

La rândul său, președintele ANS, Bogdan Matei, a subliniat necesitatea unei reprezentări mai puternice a sportului românesc în afara țării.

„Sportul românesc are nevoie nu doar de performanță, ci și de o voce puternică dincolo de granițele țării. Împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, ne propunem să susținem sportul românesc la nivel internațional și să folosim forța extraordinară a sportului pentru a promova România și valorile sale în lume”, a declarat Bogdan Matei.

În cadrul mesei rotunde, reprezentanții federațiilor sportive au discutat despre nevoile delegațiilor românești care participă la competiții internaționale.

Oana Țoiu a subliniat că protocolul va contribui și la o mai bună pregătire a deplasărilor externe, inclusiv în ceea ce privește obținerea vizelor. MAE și ANS vor colabora, de asemenea, pentru promovarea candidaturilor României la organizarea unor competiții sportive internaționale.

Un alt obiectiv este consolidarea dimensiunii de diplomație publică a sportului. Prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, MAE va continua să sprijine promovarea și participarea sportivilor români, precum și rezultatele acestora în competițiile internaționale.

Cooperare extinsă cu federațiile sportive

La eveniment au participat reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ai mai multor federații sportive, inclusiv cele de ciclism, arte marțiale, karate, haltere, scrimă, polo, canotaj, tir cu arcul, lupte, gimnastică, baschet, volei, handbal, rugby, tenis, schi-biatlon, yachting, baseball și softball.

Noul protocol continuă cooperarea dintre diplomația română și instituțiile sportive, inclusiv parteneriatul dintre MAE și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, semnat în acest an.

În 2026, MAE a organizat acțiuni pentru marcarea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 și a „Anului Nadia Comăneci”, evenimente prin care a fost evidențiat rolul sportului în promovarea României și consolidarea relațiilor cu partenerii externi.

Tot în acest an, Institutul Diplomatic Român a lansat un curs de diplomație sportivă, destinat profesioniștilor din domeniu.

Editor : Ana Petrescu