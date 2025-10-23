Live TV

Video Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Care este calendarul electoral

Data actualizării: Data publicării:
guvern
Ședință de Guvern. Foto: gov.ro
Din articol
Care sunt regulile pentru candidați

Guvernul a stabilit oficial, în ședința de joi, organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei duminică, 7 decembrie. O dată cu acestea, vor fi alegeri și pentru Consiliul Județean Buzău, dar și în alte zece localități rămase de anul trecut și până acum fără primar. În cazul parțialelor, calendarul electoral este restrâns, iar perioada campaniei electorale redusă la jumătate.

„Perioada electorală va începe în 2 noiembrie. Fiind vorba de alegeri parțiale, toate termenele sunt reduse la jumătate”, a transmis la finalul ședinței de Guvern purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu.

Pe lângă București, vor fi organizate alegeri parțiale pentru postul de primar și în:

  • comuna Remetea (Bihor);
  • comuna Marga (Caraș-Severin);
  • comunele Dobromir și Lumina (Constanța);
  • orașul Găești (Dâmbovița);
  • comuna Valea Ciorii (Ialomița);
  • comuna Vânători (Iași);
  • comunele Șieu și Poienile de sub munte (Maramureș);
  • comuna Cârța (Sibiu);

Alegeri vor fi și în județul Buzău, unde funcția de președinte al Consiliului Județean a rămas vacantă după ce Lucian Romașanu a fost numit la Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Candidat pentru funcția vacantă a fost vehiculat Marcel Ciolacu. 

Care sunt regulile pentru candidați

În cazul organizării alegerilor parțiale, calendarul este unul restrâns. Perioada electorală este de 35 de zile, iar în primele cinci zile se constituie birourile locale și județene.

Depunerea candidaturilor: Candidații își pot depune dosarele cu, cel mai devreme, 30 de zile înaintea alegerilor și cu cel târziu 20 de zile înainte.

„Din data de 11 noiembrie 2025 începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în cele 12 localități, iar din data de 12 noiembrie pentru funcția de președinte al CJ Buzău, dar și pentru funcția de primar General al Municipiului București“, a mai declarat Ioana Dogioiu.

Campania electorală are o perioadă de 15 zile și se încheie cu 24 de ore înaintea scrutinului. Prin comparație, la alegerile locale generale, perioada campaniei electorale este de 30 de zile. 

Concret, va începe în data de 22 noiembrie 2025 și se va încheia în data de 6 decembrie 2025, ora 7:00. Pot fi depuse și contestații privind candidaturile până la data de 19 noiembrie. 

Votul va începe la ora 7:00 și se va încheia la 21:00.

