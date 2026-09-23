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Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, după atacul la adresa lui Claudiu Manda: „Asta e singura dvs. calitate”

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olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Social-democrata Lia Olguța Vasilescu lansează un nou atac la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan (PNL), după ce acesta i-a transmis „să-și trimită soțul la serviciu”, cu referire la eurodeputatul Claudiu Manda. Primărița Craiovei spune că nu are o problemă cu faptul că Mureșan e „neamț” și susține că aceasta ar fi singura lui calitate.

„Nu știu de unde ați tras, dvs sau "adepții" dvs, concluzia că pe mine mă deranjează că sunteți neamț. Dimpotrivă, cred că asta e singura dvs calitate, fiindcă eu alta nu am identificat. Ce am constatat, inclusiv la colegii dvs de partid, e că vă pronunță numele când Zigfrid, când Sigfried, când Siegfried și multe alte variante. Și am constatat-o acum vreo patru luni, deci dacă era să vă deranjeze, stați cam prost cu viteza de reacție. Sper să nu fiți în situația să trebuiască luată rapid vreo decizie, în cazul puțin probabil în care ați fi validat ca premier, că România ar rata orice țintă impusă”, a scris Vasilescu pe Facebook.

„Dar poate aveți alte calități… Coloană vertebrală? Pinalti zice că nu, că v-a susținut financiar și nu ați zis măcar "danke". Și nici deranjat de sursa de proveniență a banilor n-ați prea fost, deci nici cinstea nu vă dă afară din casă.

Simț al ridicolului? Nu cred că aveți, din moment ce vă plimbați de o lună în haina de candidat la funcția de premier și, când vă desemnează președintele, păreți surprins că cineva v-a luat totuși în serios și cereți răgaz de gândire”, continuă ea.

„Perspicacitate? Ați fi știut că luați sub 160 de voturi dacă veniți în parlament, deci nici asta nu poate fi. Patriotism? Păi dacă ați cerut de atâtea ori sancțiuni financiare și nu numai contra României, e ultimul lucru de care vă putem bănui. Pregătire economică? Ați fi venit cu un program, altul decât al lui Ilie Bolojan care a sărăcit România.

Nu mai trec în revistă ce alte calități ați putea avea fiindcă, sincer, nu le identific. Și nu le-a identificat nici partidul dvs. când a depus lista de candidați la europarlamentare, comună cu cea a PSD, din păcate, și e o greșeală pe care nu o să o mai repetăm, de vreme ce v-a pus pe ultima poziție eligibilă. La risc. Că nu era nicio problemă pentru ei dacă pierdeați mandatul. Ca și acum. Doar nu credeți că vă ia vreunul în serios ca să pretindeți să vă luăm noi?”, a mai scris Vasilescu.

Replica vine după ce Mureșan a spus, cu referire la Vasilescu: „Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European”.

Conform datelor publicate de către Parlamentul European, rata de participare a lui Manda la lucrările PE este de puțin peste 25%, fiind „întrecut” doar de un europarlamentar maghiar, aflat în PE încă din 2009.

„Activitatea unui parlamentar/europarlamentar se măsoară în primul rând în eficiență și în rezultate, nu exclusiv printr-o statistică de prezență”, a spus Manda pentru Digi24.ro.

Editor : M.B.

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