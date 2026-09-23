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Exclusiv Manda, al doilea cel mai chiulangiu eurodeputat din PE. Mureșan a declarat că soțul Olguței Vasilescu „nu ne face cinste” la Bruxelles

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Claudiu Manda Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Eurodeputatul Claudiu Manda, ales pe listele PSD, aflat la cel de-al doilea mandat în Parlamentul European, a devenit vârf de lance în războiul dintre social-democrați și național-liberali privind desemnarea lui Siegfried Mureșan la postul de premier. Candidatul PNL-USR-UDMR i-a cerut primarului din Craiova „să-și trimită soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste, fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European”. Digi24.ro a verificat datele raportate de către Legislativul european și a primit o explicație de la eurodeputatul Manda. 

Cei mai mulți dintre români nu sunt foarte familiarizați cu activitatea Parlamentului European, acest lucru fiind demonstrat de fiecare dată și de prezența la urne pentru acest scrutin.

Dintre toate alegerile, cei mai puțini români se prezintă tocmai la scrutinul pentru Legislativul de la Bruxelles. Mai mult, fosta coaliție „Nicu și Marcel” chiar au comasat europarlamentarele cu localele pentru a oferi un „boost” românilor.

Nu doar românii de rând pare că nu sunt interesați de ce se întâmplă în cea mai importantă sală din UE. Cei pe care îi trimit în Belgia pare că le reflectă perfect lipsa de interes. 

Astfel, în topul celor 10 eurodeputați cu cele mai multe absențe nemotivate de la ședințe, România a reușit să înscrie tocmai trei.

Cele mai multe absențe le are un politician român cu experiență, Claudiu Manda. 

Manda 2
Sursa foto: Captura/Parlamentul European

Rata de participare a deputatului european, Claudiu Manda, este de puțin peste 25%, fiind „întrecut” doar de un europarlamentar maghiar, aflat în PE încă din 2009, conform datelor publicate de către Parlamentul European. 

Claudiu Manda a venit cu o explicație pentru digi24.ro. Acesta ne-a transmis: „Activitatea unui parlamentar/europarlamentar se măsoară în primul rând în eficiență și în rezultate, nu exclusiv printr-o statistică de prezență”

Eurodeputatul ne-a transmis și un clasament al rapoartelor din mandatul 2019-2014 care îl situează pe poziția secundă, după eurodeputata Maria Grapini. 

Clasament rapoarte
Sursa foto; Claudiu Manda

Topul celor mai chilanghii deputați situează România printre țările cu politicienii cu cea mai mică apetență pentru muncă. 

În primii zece absenți ai Uniunii Europene se mai situează și alți doi aleși români: Gheorghe Cârciu și Dan Motreanu. 

De altfel, nici în Legislativul trecut Claudiu Manda nu prea a dat pe la Bruxelles. Cel puțin n-a intrat la locul său de muncă. 

Claudiu Manda, susținut de PSD, a fost tot pe locul 2 la chiulul de la vot, întrecut de un eurodeputat grec, care n-a fost prezent în Legislativul European pentru că e în închisoare din 2021.

Funcția sa este plătită lunar cu aproximativ 8.000 de euro net. Dar mai are și alte beneficii. I se decontează bani pentru cazare, spre exemplu. Primește aproximativ 340 de euro pe zi dar și bani pentru cheltuielile cu biroul de europarlamentar (4.800 de euro/ lună).

Eurodeptuatul PSD, Claudiu Manda, nu a oferit un răspuns la întrebările Digi24.ro până la ora publicării articolului. 

Editor : Alexandru Rotaru

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