Florin Cîțu și Ludovic Orban au declanșat războiul total cu trei zile înainte de congresul PNL, care va avea loc sâmbătă. Ludovic Orban a anunțat, la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu, la Digi24, că va fi premier în locul lui Cîțu, iar acesta l-a acuzat pe Orban că s-a folosit de USR în lupta politică împotriva sa.

"După părerea mea, Florin Cîțu nu va mai rezista mult în poziția de prim ministru, indiferent ce se va întâmpla la congres", a spus Orban, care a precizat în repetate rânduri ca va câștiga din nou funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Mai mult, Orban a precizat că ar putea fi din nou premierul României, atunci când a fost întrebat cine ar putea să preia funcția lui Cîțu.

"Eu vă spun că voi câștiga congresul, la cum e starea de spirit în partid, la ceea ce simt la toți delegații, simt pulsul și înțeleg că, dacă în urmă cu două luni avem de ales între două variante, nu mai există decât o singură variantă bună, cealaltă fiind proastă", a mai spus Orban, la Digi24.

De cealaltă parte, premierul Florin Cîțu l-a acuzat, miercuri seara, pe Ludovic Orban că a încercat să se folosească de USR în lupta politică împotriva sa.

"Am tot văzut că imaginea PNL a fost terfelită cu ajutorul contracandidatului meu care a încercat să se folosească de USR în lupta cu mine, cu moțiunea, va spun că de luni lucrurile se schimbă, eu vreau să meargă mai departe coaliția, dar nu ne rugăm de nimeni, PNL nu se roagă de nimeni, aceste reforme vor merge mai departe cu sau fără parteneri, de preferat ar fi cu ei", a spus Florin Cîțu, la B1 TV.

Orban și-a exprimat și nemulțumirile față de prestația premierului și spune că încrederea în Guvern a scăzut din cauza acestuia.

"Încrederea în Guvern a scăzut sub 15% din cauza lui Florin Cîțu", a spus președintele PNL, la Digi24.

Orban: Am capacitatea de a reface coaliția

Orban a mai spus, miercuri seara, la Digi24, că are capacitatea de reface coaliția de guvernare și de a aduce toate partidele la masa discuției.

"Am capacitatea de a reface coaliția și lucrul acesta e văzut foarte clar din modul respectuos în care m-am purtat cu toți partenerii de coaliție. Sunt un om care respectă înțelegerile și consider că nu s-a destrămat încă coaliția. A apărut un moment de criză guvernamentală din cauza premierului în care PNL nu are responsabilitate și sunt convins că am posibilitatea prin reluarea parteneriatului cu partenerii să reluam coliția și să generăm un guvern performant, care să pună în practică programele de guvernare", a declarat Orban.

