Orban o contrazice pe Turcan: S-a discutat despre creșterea vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare, nu a fost luată o decizie

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că au fost discuții despre creșterea vârstei de pensionare și a stagiului minim de cotizare pentru pensie, dar că nu s-a luat o decizie pe aceste subiecte. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spunea însă că nu va crește vârsta de pensionare, decât pentru cei care doresc acest lucru, nici stagiul minim de cotizare.

„De discutat, evident că s-a discutat acest subiect și nu e un subiect nou pe piață, nu s-a luat o decizie. Noi oricum avem în programul de guvernare reforma sistemului de pensii. Obiectivele principale sunt asigurarea sustenabilității sistemului de pensii, asigurarea unui mecanism de creștere a pensiilor, pe baza unor realități economice”, a spus Ludovic Orban.

„Sigur că avem discuții legate și de stagiul de cotizare și de vârsta de pensionare, dar aici urmează să se ia decizii. Când vor fi luate decizii, ele vor fi prezentate public”, a spus Orban.

Întrebat dacă românii se pot aștepta la creșterea vârstei de pensionare până în 2024, Orban a spus: „Nu vă dau răspunsul la această întrebare până nu se ia o decizie legată de acest subiect”.

Această declarație contrazice afirmațiile anterioare ale ministrului Muncii, Raluca Turcan, și ale ministerului, potrivit cărora nu va crește nici vârsta de pensionare, decât pentru cei care doresc acest lucru, nici stagiul minim de cotizare pentru pensie.

„Nu s-a discutat creșterea vârstei de pensionare. Discutăm constant despre opțiunea pentru a rămâne în viața activă, ceea ce este total diferit. Opțiunea o poți face și acum, doar că ai nevoie de acord și să rămâi mai mult la muncă de la an la an. Uitându-ne la cifre, am constatat că peste 100.000 de oameni peste 65 de ani preferă să rămână în continuare în activitate, așa că ne-am gândit să lăsăm această opțiune”, a spus Turcan.

„În privința stagiului de cotizare, e absurd să spui sau cineva să iasă în spațiul public să vehiculeze creșterea stagiului minim de cotizare de 15 ani în condițiile în care acum stagiul de cotizare maxim e de 35 de ani”, a adăugat ea.

Turcan nega astfel afirmațiile făcute de președintele PSD, Marcel Ciolacu, care a acuzat Guvernul Cîțu că s-ar fi angajat în fața Comisiei Europene să nu mai majoreze pensiile, să desființeze pensionarea anticipată și să majoreze vârsta de pensionare, precum și vechimea în muncă necesară pensionării.

„Sunt niște minciuni atât de gogonate, încât te întrebi cât se mai pot rostogoli în spațiul public”, a spus Raluca Turcan.

