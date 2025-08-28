Live TV

Video Pachetul al doilea de măsuri, spart în 5 bucăți. Proiectele au fost trimise spre avizare la consiliile consultative. Ce urmează

BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin

Pachetul al doilea va cuprinde, de fapt, cinci bucăți, iar  premierul a avertizat că Guvernul și-ar putea pierde legitimitatea, dacă adoptarea noilor măsuri fiscale va pica la CCR. Proiectele au fost trimise spre avizare la consiliile consultative.

Proiectele din pachetul al doilea de măsuri fiscate au ajuns pentru aviz la Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ. Rămâne de văzut dacă vor fi observații. Sunt mai multe categorii care au ieșit în stradă nemulțumite de aceste măsuri care au fost anunțate.

Acest pachet promis de Executiv în urmă cu mai bine de o lună, pe care ar fi trebuit să îl vedem deja gata, a fost spart în cinci bucăți pe mai multe domenii, după cum urmează:

  • fiscalitate și insolvență
  • administrație locală
  • guvernanță corporativă (reforma companiilor de stat)
  • sănătate
  • pensii speciale

Guvernul își propune să aducă bani prin mai multe domenii, așadar: prin tăierea a 40.000 de posturi la nivel local, tăierea a 6.000 de posturi de la cabinetele demnitarilor, primari, viceprimari, miniștri, prin tăierea indemnizațiilor enorme din consiliile de administrație, reducerea numărului de membri din consiliile de administrație. Pe scurt, eficientizare a acestor companii care generează pierderi la stat.

O altă măsură este, de exemplu, creșterea cu 70% a impozitelor locale, pentru că în momentul de față nu sunt impozitele plătite la valoarea de piață a proprietăților, spunea premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan spunea că în cazul în care pachetul va pica la Curtea Constituțională, atunci poate Guvernul nu ar mai avea legitimitatea să vină în fața românilor cu alte măsuri. În momentul în care a preluat mandatul a și spus că acesta este obiectivul, să facă aceste reforme astfel încât să reducem deficitul.

Mâine urmează ca pachetele să treacă de Guvern. Apoi sunt câteva zile, timp în care parlamentarii pot depune amendamente, modificări, sugestii, iar la începutul săptămânii viitoare Executivul își va angaja răspunderea în Parlament.

