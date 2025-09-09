Partidele au cheltuit în 2024 peste 1 miliard de lei. Cine au fost marii finanțatori ai PSD, PNL, USR și AUR (Raport Expert Forum)

Partidele politice din România au avut pe parcursul anului electoral 2024 cheltuieli de peste un miliard de lei, potrivit unui raport publicat marți, 9 septembrie, de Expert Forum. Pe lângă banii obținuți din subvenții, partidele politice s-au putut baza pe împrumuturi de la persoane fizice și juridice. O parte dintre aceste nume au fost publicate în raportul Expert Forum.

Expert Forum subliniază, în raportul citat, că partidele s-au folosit în 2024 „mai mult de finanțări private decât de subvenții”, ceea ce „încarcă bugetul de stat” prin cererile de rambursări.

Astfel, statul a plătit pentru rambursările pentru campanii electorale, dar și pentru plata subvențiilor anuale ale partidelor, peste un miliard de lei din bani publici.

Pentru anul 2024, veniturile totale ale partidelor au fost de 957 de milioane de lei (dintre care 382 de milioane de lei subvențiile), iar cheltuielile lor de 1,10 miliarde de lei.

Partidul care a avut cele mai mari venituri a fost PSD, cu 353 de milioane de lei.

Vom reda situația partidelor PSD, AUR, PNL și USR. Raportul integral poate fi consultat aici.

Cine a împrumutat PSD în anul electoral 2024

Raportul Expert Forum subliniază că PSD a declarat pe parcursul anului 2024 că a obținut 47 de milioane de lei de la persoane fizice și 40 de milioane de lei de la persoane juridice.

De exemplu, Expert Forum arată că Jean Sasu, co-proprietar al unui club din Capitală, asociat al mai multor firme, a împrumutat ca persoană fizică și prin firme 3,7 milioane de lei Partidului Social Democrat, la care se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, de 1,6 milioane de lei.

FC FCSB SA, controlată de deputatul George Becali, dar și o altă firmă care este legată de familia Becali, au împrumutat PSD cu 2,5 milioane de lei.

Expert Forum mai arată și că Alexandru și Ana Maria Besciu, prin firmele lor, au împrumutat 3,2 milioane de lei PSD și că „numele lor sunt menționate în legătură cu familia Sasu”.

Sandu Adriana Denisa, care a fost partenera de afaceri a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului prim-ministru, a împrumutat PSD cu 650.000 de lei;

Mihai Leonard Rotaru, acționar sau asociat la nai multe firme, printre care Rotary Construct, dar și soția sa, Daniela Rotaru, au împrumutat, potrivit Expert Forum, 1,2 milioane de lei către PSD;

Printre persoanele fizice care au împrumutat bani către PSD se regăsesc și actuali sau foști parlamentari, europarlamentari sau aleși locali, printre care îi enumerăm pe Andra Bică, Florian Bodog, Dragoș Benea, Horia Teodorescu, Rodica Nassar sau Andi Lucian Cristea;

Lista completă a persoanelor fizice și juridice care au împrumutat PSD pe parcursul anului 2024 poate fi accesată aici, între paginile 16 - 31 (persoanele fizice) și 48-59 (persoane juridice).

Cine a împrumutat AUR în anul electoral 2024

AUR a declarat că a obținut 5 milioane de lei din împrumuturi de la persoane fizice și 3,1 de milioane de lei de la persoane juridice.

O firmă deținută de un senator AUR, Mircea Ionuț Sandu - Phoenix Sam SRL - a împrumutat partidul cu 1,6 milioane de lei.

FC FCSBA SA, firmă controlată de George Becali, deputat intrat pe listele AUR în Parlament, dar între timp devenit neafiliat politic, a împrumutat partidul cu 500.000 de lei.

Printre persoanele fizice care au împrumutat partidul se regăsesc europarlamentari, deputați sau senatori, percum Laura Gherasim, Nicolae Vlahu, Șerban Dimitrie Sturdza sau George Adrian Axinia.

Lista completă a persoanelor fizice și juridice care au împrumutat AUR pe parcursul anului 2024 poate fi accesată aici, între paginile 31 - 32 (persoanele fizice) și 59-60 (persoane juridice).

Cine a împrumutat USR în anul electoral 2024

USR a declarat că a obținut în anul electoral 2024 suma de 9 milioane de lei din împrumuturi de la persoane fizice, fără să obțină împrumuturi sau donații de la persoane juridice.

Pentru USR, potrivit Expert Forum, Florian Talpeș, cofondator Bitdefender, a împrumutat USR cu 1,1 milioane de lei. Acesta l-a ajutat financiar și pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025. Detalii, aici

Ovidiu-Ioan Andriel, acționar al echipei de fotbal Dinamo București și acționar în mai multe firme, a împrumutat partidul cu 650.000 de lei.

Aurel Iancu, proprietar al unui restaurant din București și antreprenor în zona imobiliară, a donat 600.000 de lei pentru USR. Acesta l-a ajutat financiar și pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale. Detalii, aici

Printre cei care au mai împrumutat partidul se regăsesc și foști sau actuali aleși ai USR, printre care îi amintim pe Corina Atanasiu, Viorel Băltărețu sau Monica Berescu.

Lista completă a persoanelor fizice care au împrumutat USR pe parcursul anului 2024 poate fi accesată aici, între paginile 35 - 36.

Cum a obținut bani PNL în anul electoral 2024

PNL a declarat puține fonduri din împrumuturi, potrivit raportului Expert Forum. Este vorba de un împrumut de la o companie (500.000 de lei) și alte două împrumuturi de până într-un milion de lei de la persoane fizice.

„Această statistică este poate determinată și de situația financiară precară în care s-a aflat partidul, mai ales în a doua jumătate a anului”, potrivit raportului Expert Forum.

Partidul Național Liberal s-a bazat, însă, pe donații, în special de la membri de partid:

2,6 milioane de lei de la deputatul Alexandru Muraru;

2,4 milioane de lei de la vicepreședintele CJ Vrancea, Epure Ciprian;

2,2 milioane de lei de la europarlamentarul Rareș Bogdan;

2 milioane de lei de la Cristina Toganel, membru în CA la Administrația Canalelor Navigabile SA și PPC Energie Muntenia SA;

921.000 de lei de la fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet;

918.000 de lei de la președintele CJ Botoșani și patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime;

Lista completă a donatorilor PNL poate fi citită aici, între paginile 37-47.

Ce concluzii a tras Expert Forum și ce recomandări are pe viitor

Expert Forum arată că, printre cei care au finanțat partidele politice din 2024, există „cazuri care nu ar putea justifica o donație sau împrumuturi”.

„Simple corelații ne ridică semne de întrebare cu privire la modul în care unele persoane donează aproape toții bani pe care îi câștigă unui partid sau chiar mai mult decât ar putea justifica. Aceste calcule matematice ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă și pentru autorități”, a subliniat Expert Forum.

Există și cazuri în care finanțatorii aleg să susțină mai multe partide (exemplu, cazul FC FCSB SA), ceea ce presupune „un mod bun de a cumpăra influență sau de a paria pe mai multe partide în cazul în care unul nu iese câștigător”, potrivit sursei citate.

În același timp, mai multe firme înființate „foarte recent” au împrumutat partide „cu o sumă pe care evident nu au cum să o obțină din activitatea economică”, mai arată Expert Forum.

„Majoritatea sunt legate de PSD (...) De notat că o persoană juridică poate împrumuta partidul cu o sumă mai mare, dar poate fi și o formă de a evita o donație sau împrumut transparent prin crearea unor societăți paravan.Oricum, o astfel de practică nu este neapărat una transparentă și poate ridica semne de întrebare cu privire la sursa banilor și motivul donației”; mai transmite organizația.

Expert Forum mai arată că Autoritatea Electorală Permanentă nu a efectuat un control anual al partidelor politice, în condițiile în care a rambursat peste 1 miliard de lei către acestea.

Printre recomandările Expert Forum se numără:

„Reglementarea publicării numelor donatorilor sau persoanelor care împrumută candidații sau partidele politice în timpul campaniei electorale (peste anumite valori)”;

„Consolidarea mecanismelor de verificare a originii finanțelor politice”;

„Introducerea unor bariere financiare superioare pentru finanțare, pe persoană sau entitate juridică, nu doar pe tip de finanțare și pe partid”;

„Parlamentul ar trebui să reglementeze cât mai curând transparența declarațiilor de avere și interese”;

