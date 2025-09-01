Live TV

Video Paul Stănescu vorbește despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este doar o chestiune de timp”. Ce spune Sorin Grindeanu

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
Paul Stanescu la conferinta de presa ce a urmat Comitetului executiv National al PSD in Bucuresti, marti, 29 mai 2019.
Paul Stănescu. Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, le-a transmis colegilor de partid, în cadrul unei ședințe, că „este doar o chestiune de timp” până când PSD iese de la guvernare, potrivit surselor Digi24. La finalul ședinței, întrebat despre declarația colegului de partid, Sorin Grindeanu a dezmințit că social-democrații ar pregăti o rupere a Coaliției. 

ACTUALIZARE 16.20 Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că „deocamdată nu este vorba de așa ceva”.

„Vă rog să îl întrebați pe dânsul. În momentul în care am decis aproape 5 mii de oameni să facem parte din această Coaliție de guvernare, în același for de conducere luăm astfel de decizii dacă vor fi schimbări. Deocamdată nu este vorba de așa ceva”, a transmis Sorin Grindeanu la finalul ședinței de partid, după ce inițial a încercat să evite întrebările referitoare la declarația lui Paul Stănescu.

Știrea inițială:

Sunt mai multe semnale că social-democrații se pregătesc în perioada următoare de a ieși de la guvernare. În ședința social-democraților, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire tocmai la aceste neînțelegeri privind administrația publică și acele măsuri care ar însemna reducerea numărului de angajați, la care nu au reușit să ajungă la un numitor comun cu Ilie Bolojan.

„Este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare. Atunci când se va umple paharul, va trebui să luăm o decizie radicală”, a spus Paul Stănescu, secretarul general al PSD, la ședința de la Senat.

A mai apărut acest scenariu și în trecut, însă este prima oară când se verbalizează într-o ședință într-un format atât de larg.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, este așteptat la o conferință de presă să dea detalii despre planurile Partidului Social Democrat.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
ploaie
3
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
4
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
camere radar viteza pod braila
5
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-1
Nicușor Dan va discuta marți cu liderii Coaliției, după amenințarea...
Ursula von der Leyen, în timpul vizitei de la fabrica din Sopot, Bulgaria. Foto: Profimedia
Avionul cu care zbura Ursula von der Leyen, afectat de un presupus...
ID310049_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Val de amendamente pentru pachetele asumate de Guvern. Ce au propus...
Călin Georgescu. la iesirea din judecatoria sector 1 bucuresti
Dosar penal deschis de DIICOT în cazul afaceristului care a reclamat...
Ultimele știri
Hamas anunță că „Gaza nu e de vânzare” și denunță planul american pentru teritoriul palestinian
O refugiată ucraineană a fost ucisă în Germania după ce a fost împinsă sub roțile unui tren
Ursula von der Leyen a ajuns în România. A fost întâmpinată de Nicușor Dan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pupitru psd
Ce spun social-democrații despre amenințarea lui Bolojan cu demisia: „Nu poți să îți iei jucăriile să pleci”
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns „într-un punct bun”: Este legitim ca PSD să ceară amânarea reformei administrației locale
coalitie dominic fritz
Dominic Fritz, despre blocajul din Coaliție legat de reforma locală: „Îl susținem pe Ilie Bolojan în această cură de slăbire”
ionel Bogdan deputat pnl
Deputat PNL: PSD a fost de acord cu eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, dar foşti miniştri PSD critică măsura
adrian caciu face declaratii
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor: „Nazare s-a înțeles cu bogații”
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce au amânat Kate Middleton și prințul William să-i spună lui George că într-o zi va fi rege: „Datoria...
Cancan
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între...
Adevărul
„Noaptea ard cabluri, dimineața pute a cancer”. Bucureștenii respiră fum toxic, autoritățile tac
Playtech
Cât se ţin strugurii la fermentat pentru un vin perfect la gust. Factorii la care să fii atent în fiecare an
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Are 19 ani, dar nu e interesat de întâlniri. Cu ce s-a ocupat Barron, fiul lui Donald Trump, toată vara
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...