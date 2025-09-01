Paul Stănescu, secretarul general al PSD, le-a transmis colegilor de partid, în cadrul unei ședințe, că „este doar o chestiune de timp” până când PSD iese de la guvernare, potrivit surselor Digi24. La finalul ședinței, întrebat despre declarația colegului de partid, Sorin Grindeanu a dezmințit că social-democrații ar pregăti o rupere a Coaliției.

ACTUALIZARE 16.20 Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că „deocamdată nu este vorba de așa ceva”.

„Vă rog să îl întrebați pe dânsul. În momentul în care am decis aproape 5 mii de oameni să facem parte din această Coaliție de guvernare, în același for de conducere luăm astfel de decizii dacă vor fi schimbări. Deocamdată nu este vorba de așa ceva”, a transmis Sorin Grindeanu la finalul ședinței de partid, după ce inițial a încercat să evite întrebările referitoare la declarația lui Paul Stănescu.

Știrea inițială:

Sunt mai multe semnale că social-democrații se pregătesc în perioada următoare de a ieși de la guvernare. În ședința social-democraților, Stănescu le-a transmis liderilor social-democrați că în momentul în care să umple paharul ar trebui să se ia o decizie radicală, făcând referire tocmai la aceste neînțelegeri privind administrația publică și acele măsuri care ar însemna reducerea numărului de angajați, la care nu au reușit să ajungă la un numitor comun cu Ilie Bolojan.

„Este doar o chestiune de timp până când PSD iese de la guvernare. Atunci când se va umple paharul, va trebui să luăm o decizie radicală”, a spus Paul Stănescu, secretarul general al PSD, la ședința de la Senat.

A mai apărut acest scenariu și în trecut, însă este prima oară când se verbalizează într-o ședință într-un format atât de larg.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, este așteptat la o conferință de presă să dea detalii despre planurile Partidului Social Democrat.