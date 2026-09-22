Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marți, în direct la Digi24, că în acest moment nu există negocieri cu social-democrații pentru formarea unui guvern, după ce Sorin Grindeanu a afirmat că nu exclude un Executiv PSD-AUR până la alegerile din 2028. Peiu a precizat însă că o astfel de variantă este posibilă dacă sunt respectate „regulile democratice” și a prezentat trei cerințe la care partidul nu este dispus să renunțe.

Declarațiile liderului senatorilor AUR vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu exclude posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR până în 2028. Grindeanu a precizat că cele două partide nu au împreună majoritatea necesară în Parlament, dar a susținut că un asemenea Executiv ar avea șanse să obțină voturile necesare, în condițiile în care există aproximativ 60 de parlamentari neafiliați.

Întrebat la Digi24 dacă există deja discuții între cele două formațiuni, Petrișor Peiu a negat existența unor negocieri pentru formarea unei noi majorități.

„Nu este nimic ce nu știți. Este, probabil, o nouă formulare a domnului Grindeanu. Până acum, cel puțin public, a spus că nu există o astfel de posibilitate. Eu vreau doar să comentez și să spun că o procedură corectă, onestă, democratică este ca astfel de majorități să se stabilească înainte de a merge la Cotroceni și de a-i comunica domnului președinte existența unei majorități în jurul unui nume de premier, în jurul unei propuneri de premier. Deocamdată, PSD-ul nu a făcut niciun gest față de noi să ne ceară să participăm la o discuție”, a declarat Petrișor Peiu.

Peiu: „Nu există nicio negociere privind formarea unui nou guvern”

Liderul senatorilor AUR a explicat că există discuții cu reprezentanții PSD în Parlament, însă acestea vizează proiecte și probleme punctuale și nu reprezintă negocieri pentru constituirea unei noi majorități.

„Suntem în mijlocul dezbaterilor la o comisie, unde discutăm și încercăm să ne punem de acord nu doar cu cei din PSD, ci și cu cei din PNL, în cazul ăsta, adică nu este o formulă instituțională de negociere. Pur și simplu, dânșii, care sunt cel mai mare partid din Parlament în urma alegerilor din 2024, au această libertate de a-și alege partenerul de discuții. Pe noi, deocamdată, nu ne-au contactat pentru astfel de discuții”, a precizat Peiu.

Senatorul AUR susține că lipsa unui guvern cu puteri depline a determinat partidele parlamentare să fie mai deschise dialogului, nu doar în relația dintre PSD și AUR.

„De când nu mai avem guvern cu puteri depline, am învățat să discutăm și să fim mai atenți și unii la alții. Și nu mă refer doar la PSD și la grupurile noastre de la AUR, ci și la celelalte partide. Adică oamenii au devenit brusc mult mai rezonabili și mai dispuși la dialog.”

În ce condiții ar discuta AUR despre un guvern cu PSD

Întrebat dacă un guvern PSD-AUR este posibil până în 2028, Peiu nu a exclus scenariul. El a susținut însă că eventualele negocieri ar trebui purtate cât mai repede.

„Orice este posibil dacă respectăm regulile democratice. Dacă domnul Grindeanu dorește să exploreze această posibilitate, este imperios necesar să înțeleagă că trebuie să o facă înainte de desemnarea domniei sale ca premier.”

„În momentul în care te așezi la masa de discuții, ai epuizat deja liniile roșii. Adică alea le spui înainte. Dacă ești la masă, înseamnă că tot ceea ce nu s-a spus înainte se discută, dar deocamdată nu este cazul.”

Peiu a enumerat trei condiții pe care AUR le-ar pune în cazul unor negocieri pentru formarea unui nou Executiv:

„Nu renunțăm la următoarele trei linii roșii. Unu: nu votăm un guvern în care nu suntem parte. Doi: nu votăm un guvern care nu preia chestiuni esențiale din programul de ieșire din criză. Adică nu vom vota un guvern care are exact programul de guvernare Bolojan. Și trei: vrem o garanție suficient de importantă că se va respecta punctul doi. Noi am început discuțiile pentru acea garanție spunând că am dorit să avem un premier AUR.”

„Dacă putem să imaginăm o garanție la fel de puternică că, totuși, vom urmări un program de ieșire din criză bazat pe ceea ce spun mulți, și asociațiile de afaceri și sindicate, nu doar noi. Dacă, repet, putem găsi ceva echivalent cu funcția de prim-ministru pentru a garanta aplicarea unui astfel de program, putem să discutăm. Dar primele două puncte nu sunt negociabile.”

Editor : Ș.A.