Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a avertizat, într-o conferință de presă, că filozofia care va sta la baza noului guvern este cea de creștere a poverii fiscale, prin majorarea TVA, taxe mai mari și implicarea serviciilor secrete în justiție. ”Acesta este mandatul lui Nicușor Dan”, acuză liderii AUR. ”Nu vom susține un pachet de creștere a taxelor și impozitelor, așa cum dorește coaliția, ci vom insista să avem un stat cu cheltuieli reduse”, a subliniat Petrișor Peiu.

„Se pare că filozofia care va sta la baza noului guvern și a noii coaliții este tot de creștere a sarcinii fiscale. Se are în vedere creșterea TVA, cresterea accizelor, se are în vedere creștere cotei reduse a TVA (...) și, de asemenea, creșterea impozitului pe venit, a celui pe profit și pe cel asimilat celui pe venit, adică a celui pe dividende. Nu vorbește nimeni despre o reducere concretă a cheltuielilor” , a acuzat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu spune că AUR are, în acest context, soluții complet diferite fața de cele pe care le-ar dori coaliția actuală și „probabil și cea viitoare”.

„Noi am propus încă de la adoptarea legii bugetului pe anul acesta să reducem cheltuielile cu salarizarea cu 10%, să reducem cheltuielile cu bunurile și serviciile cu 10%, să reducem treptat timp de 5 ani facilitățile fiscale pt cele patru categorii de lucrători: industrie, construcții, industria alimentară și agricultură și am mai propus să menținem pragul la IMM, dar să creștem valoare impozitului de la 1%, la 1,2%. Am propus să rămânem pe aceleași impozite și taxe principale - aceeași cotă standard a TVA și redusă și același impozit pe venit asimilat”, a punctat Peiu.

Filozofia creșterii de sarcină fiscală produce același deficit precum anul trecut, subliniază liderul AUR.

„Așadar, avertizăm că nu vom susține un pachet de creștere de taxe și impozite, așa cum anunță acum viitoarea coaliție - vom insista să avem un stat mai suplu și să reducem cheltuielile de funcționare a statului”, a concluzionat Petrișor Peiu.

