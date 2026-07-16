Șapte persoane au fost reținute în dosarul pensiilor obținute ilegal, în urma perchezițiilor desfășurate la Casa de Pensii București. Alte 13 persoane sunt cercetate sub control judiciar, a anunțat joi Poliția Română.

Anchetatorii au ridicat, în urma descinderilor de miercuri, 114.330 de euro, 373.490 de lei, 110 dispozitive de stocare a datelor, patru token-uri pentru semnătură digitală, 160 de ștampile cu diferite impresiuni, 87 de carnete de muncă în original, documente, înscrisuri olografe, o armă neletală cu aer comprimat și alte mijloace de probă.

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Potrivit comunicatului de presă al Poliției Române, șase dintre persoanele reținute vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă. În cazul unei alte persoane, procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar.

Perchezițiile au vizat inclusiv biroul unui funcționar al Casei de Pensii București, suspectat că făcea parte dintr-o grupare infracțională specializată în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Conform DIICOT, gruparea ar fi falsificat date pentru emiterea unor decizii de pensionare în beneficiul a peste 860 de persoane.

Surse din cadrul anchetei au precizat că în dosar sunt cercetați și un expert judiciar, precum și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

Anchetatorii susțin că membrii grupării foloseau asociații nonprofit fără activitate, firme-fantomă și identitatea unor persoane vulnerabile pentru a crea documente false care atestau în mod fictiv calitatea de angajat. Aceste acte erau obținute în schimbul unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.

Prin depunerea unor declarații fiscale false era creat un istoric fictiv de muncă, astfel încât beneficiarii să îndeplinească condițiile necesare pentru obținerea pensiei. Deși aceștia nu au lucrat niciodată la firmele sau asociațiile implicate, au dobândit retroactiv, în acte, vechime în muncă.

Conform datelor de până acum din anchetă, în decurs de cinci ani au fost create în mod fictiv perioade de vechime pentru peste 860 de persoane, care au beneficiat ulterior de decizii de pensionare.

Editor : Ana Petrescu