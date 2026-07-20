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Ședința conducerii PNL. Nicoleta Pauliuc a cerut amânarea creșterii TVA la imobiliare. Ilie Bolojan: E în contradicție cu PNRR (surse)

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Senatoarea Nicoleta Pauliuc a propus, luni seară, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, ca liberalii să depună în Parlament un amendament prin care este amânată măsura creșterii TVA la tranzacțiile imobiliare, ce ar trebui să intre în vigoare de la 1 august, deoarece aplicația ANCPI nu funcționează, potrivit surselor Digi24. Ilie Bolojan s-a împotrivit, argumentând că amânarea ar intra în contradicție cu jaloanele PNRR, dacă nu este compensată de alte măsuri. În același timp, liberalii au discutat despre munca suplimentară a ANCPI, în weekend, până la revenirea la normal. 

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a propus ca, în urma problemelor de la aplicația Agenției Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), săptămâna viitoare liberalii să introducă un amendament în Parlament pentru amânarea creșterii TVA pe tranzacții imobiliare, măsură care trebuie să intre în vigoare de la 1 august, arată surse Digi24 din PNL. 

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a spus însă că, având în vedere angajamentele României față de păstrarea deficitului prin măsurile fiscale, „nu putem să facem modificări de natură fiscală, care nu sunt compensate de alte măsuri, pentru că intrăm în contradicție cu jaloanele din PNRR”. 

Liderul PNL Mureș, Ciprian Dobre, a cerut ca ANCPI să lucreze suplimentar, inclusiv sâmbăta și duminica, până când activitatea instituției revine la un ritm normal și problemele sunt soluționate, conform acelorași surse. 

Ilie Bolojan a afirmat, în ședință, că lucrul peste program „e un lucru firesc și necesar”. „Situația trebuie remediată, este firesc să se lucreze suplimentar. Important este să revină cât mai repede la funcționarea normală, activitatea să se desfășoare eficient și fără blocaje”, a mai spus acesta, conform surselor. 

Editor : Alexandru Costea

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