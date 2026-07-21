Bolojan, după instalarea platformei Neptun Deep: România va deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană

Premierul interimar Ilie Bolojan a salutat finalizarea instalării platformei de producție din cadrul proiectului Neptun Deep, afirmând că exploatarea gazelor din Marea Neagră reprezintă un proiect strategic pentru securitatea energetică și dezvoltarea economică a României.

Într-o postare publicată pe Facebook, șeful Executivului a transmis că Romgaz și OMV Petrom au încheiat una dintre cele mai importante etape ale proiectului, prin montarea platformei offshore și a structurii de susținere pe fundul Mării Negre.

„Ieri, Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România. Structura de susținere a platformei a fost montată și fixată pe fundul mării. Are o înălțime totală de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată și instalată cu nave speciale în ultimele luni”, a scris Ilie Bolojan.

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Lucrările continuă până la începerea exploatării

Premierul interimar a precizat că instalarea platformei și a conductei de 160 de kilometri care face legătura cu țărmul reprezintă etape esențiale ale proiectului, iar lucrările vor continua în următoarele luni.

„Instalarea platformei și a conductei de 160 de km, care face legătura cu țărmul, sunt etapele esențiale ale proiectului. Lucrările vor continua și în următoarele luni, prin realizarea tuturor racordurilor, și se vor finaliza cu testarea instalațiilor, astfel încât exploatarea gazului să înceapă din anul viitor”, a afirmat Bolojan.

„Un proiect strategic pentru energia României”

Potrivit premierului interimar, noile cantități de gaze vor contribui la relansarea industriei, la sprijinirea agriculturii și la menținerea unor prețuri stabile pentru consumatori.

„Exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru țara noastră. Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrășămintelor pentru agricultură din producția internă (combinatul Azomureș), în condiții bune pentru agricultori, precum și asigurarea gazului necesar consumului locuințelor la un preț stabil în anii următori.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană”, a transmis acesta.

La finalul mesajului, Ilie Bolojan le-a mulțumit echipelor implicate în implementarea proiectului.

„Mulțumesc echipelor de proiect ale celor două companii pentru respectarea programului de lucrări”, a scris premierul interimar.

Romgaz și OMV Petrom au anunțat luni finalizarea instalării platformei offshore de producție „Neptun Alpha”, una dintre cele mai importante etape ale proiectului Neptun Deep. Platforma, amplasată în Marea Neagră, are peste 225 de metri înălțime și cântărește aproximativ 16.500 de tone. Totodată, a fost finalizată instalarea conductei de 160 de kilometri care va transporta gazele naturale către țărm.

Proiectul rămâne în grafic pentru începerea producției în 2027 și este considerat cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România, urmând să consolideze securitatea energetică a țării și a regiunii.

Editor : Ana Petrescu