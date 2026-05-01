Ciolacu spune că schema de gestionare a Programului SAFE s-a făcut sub Guvernul Bolojan. Nou atac la adresa premierului

Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susţine că, de fapt, Cabinetul Bolojan a făcut schema de gestionare a Programului SAFE. El mai spune că grupul de lucru înfiinţat prin semnătura premierului Ilie Bolojan este condus de „un politruc de la Oradea, pus şef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro”. Reacţia vine după ce Bolojan a spus că în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu a fost stabilită şi votată schema de gestionare a Programului SAFE.

„Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile şi minte cu neruşinare că «în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi votat schema de gestionare a Programului SAFE». Documentele oficiale spun cu totul altceva: Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al Programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 - sub Guvernul Bolojan, Nu sub Guvernul Ciolacu”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier prezintă un istoric al deciziilor luate: „Decizia Prim-Ministrului nr. 524/21 noiembrie 2025 - care numeşte nominal componenţa grupului de lucru interinstituţional - este semnată de Ilie Bolojan, nu de Marcel Ciolacu. Senatul a votat OUG 62/2025 pe 17 decembrie 2025, deci „votul” pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa. Legea 4/2026 care finalizează cadrul juridic a fost promulgată în 2026, sub guvernul Bolojan”, a scris Ciolacu, potrivit News.ro.

„Singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul UE pe 27 mai 2025, dar acesta este un act european, nu o «schemă românească de gestionare»”, a mai scris Ciolacu pe Facebook.

Fostul premier social-democrat susține că „schema n-a fost stabilită «în mandatul Ciolacu», ci prin ordonanţă de urgenţă a guvernului Bolojan, pe 20 noiembrie 2025! Iar Ilie Bolojan a semnat personal, Decizia 524/2025 pentru numirea grupului de lucru, plin de acoliţii săi”.

Ciolacu precintă şi detalii despre componenţa grupului de lucru: „Mihai Jurca - şeful Cancelariei Prim-Ministrului, președintele grupului (om politic, nu specialist în apărare); Mihnea-Claudiu Drumea - secretar de stat la Cancelarie (PNL); Andrei-Răzvan Lupu - consilier de stat la Cancelarie (USR); Radu Burnete - consilier prezidenţial; Reprezentanţi ai MApN, MAI, MAE, MEDAT, Ministerul Finanţelor, SRI - în poziţie subordonată, nu de decizie politică finală”.

„Este o structură politică, condusă de un politruc de la Oradea, pus şef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro! NU de specialişti MApN, cum ar fi normal într-un stat NATO! De aceea s-a ajuns ca nimeni să nu ştie cine a stabilit ca preţul şi ca termenul să cântărească 100% în decizie! În niciunul dintre actele normative votate de Parlament nu există grila de criterii completă. De aceea, când Bolojan vinde public «minim 50% producţie în România», el încearcă să coafeze zadarnic o realitate care produce un monstru - concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaş grup industrial german, ce primeşte 7 din 15 contracte. Abia asta este cu adevărat trădare de ţară”, a mai susținut Ciolacu.

„Ce ştie însă şi nu spune Bolojan este că singura investiţie locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanţare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea. Aşa cum achiziţia de către România a Portului Giurguleşti este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu şi Grindeanu. Prea-cinstitul Bolojan minte şi atunci când se laudă cu munca altuia, minte şi atunci când vrea să arunce pe alţii vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE. Aşa cum a minţit şi cu deficitul, cum a minţit şi cu inflaţia”, a mai scris fostul premier.

Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă la Suceava, cine a decis ca cinci miliarde de euro din proiectele din SAFE să meargă către o firmă din Germania şi doar 800 de milioane către o firmă din România.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Cancelaria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, ca anumite lucruri să continue. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a spus Bolojan.

Editor : M.B.

