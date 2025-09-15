Live TV

Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume vehiculat pentru șefia SIE: Utilitatea sa este mai mare la București

Global Actor and Strategic Partner of Mexico Conference
Mariu Gabriel Lazurca Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize. Numele lui Lazurcă fusese vehiculat recent pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE). Președintele Nicușor Dan a declarat că „utilitatea profesională” a lui Lazurcă „este mai mare la București”, într-o „poziție centrală”.

Preşedintele Nicuşor Dan, a semnat luni, decretul privind rechemarea domnului Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite Mexicane, precum şi din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize, cu reşedinţa la Ciudad de Mexico, anunţă Administraţia Prezidenţială într-un comunicat oficial.

Într-un interviu acordat luni seară pentru Antena 3 CNN, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă motivul rechemării lui Lazurcă este tocmai pentru a fi numit la șefia SIE. Președintele a refuzat să numească clar funcția viitoare pe care o va ocupa Lazurcă, dar a precizat că are încredere în el și a spus că îl cunoște de pe vremea când au colaborat pentru organizarea la Paris, în 1997-1998, a unui seminar de politică pentru românii care studiau acolo.

„În dl Lazurcă am încredere, îl cunosc de mult timp. Consider că poate ajuta foarte mult dintr-o poziție centrală. Acea poziție o să vedem care va fi. Utilitatea lui profesională e mai mare la București decât ca ambasador”, a declarat Nicușor Dan. Președintele a precizat că, legat de numirea șefilor serviciilor, are o listă de nume, dar până ce nu va ajunge la o înțelegere cu partidele din coaliție nu va face nicio altă declarație.

Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurcă a fost numit la post din 2020, iar anterior a fost ambasador în Ungaria. Numele lui Lazurcă a fost vehiculat, neoficial, ca propunere din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru şefia SIE, scrie News.ro.

Ulterior, Nicuşor Dan a declarat că va face propunerea pentru numirea unor noi şefi de servicii secrete din România abia în momentul în care va avea susţinerea Parlamentului. „Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a precizat şeful statului.

