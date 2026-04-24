„Barca 007”: Mossad rupe tăcerea la trei ani după ce un agent a murit într-un naufragiu în Italia. Era într-o misiune ce viza Iranul

Lake Orta, Lago d'Orta. Isola in Piedmont northern Italy. June 2015 Isola San Guilio in the centre of the lake.
Apar noi informații despre scufundarea „bărcii 007”, așa cum a fost numită ambarcațiunea scufundată în urmă cu trei ani pe Lacul Maggiore din Italia. Șeful Mossad a recunoscut că un agent agenției israeliene și-a pierdut viața în acea tragedie și că era într-o misiune împotriva Iranului, relatează Corriere della Sera.

În 28 mai 2023, patru oameni au murit după ce o barcă cu 21 de pasageri, toți cu legături cu serviciile de informații italiene și israeliene, s-a răsturnat în urma unei furtuni pe Lacul Maggiore, în Italia.

Inițial s-a crezut că a fost vorba despre o petrecere, dar în următoarele zile au ieșit la iveală informații care par mai degrabă un scenariu de film: un grup de turiști se îmbarcă pe nava Gooduria, pe un lac de la poalele Alpilor. Barca se răstoarnă într-o furtună apărută brusc. Patru pasageri se îneacă în timp ce alții înoată spre mal. Dar apoi, urmărind rezervările la hotel ale pasagerilor, anchetatorii au descoperit că toți erau afiliați serviciilor secrete italiene și israeliene.

Dintre cele patru persoane care și-au pierdut viața, două au lucrat pentru serviciile de informații din Italia. Un altul era un agent Mossad. A patra victimă a fost Anya Bozhkova, originară din Rusia, care conducea barca împreună cu soțul ei italian, comandantul Claudio Carminati.

La trei ani de la acest incident, șeful Mossad, David Barnea, a recunoscut în timpul unei ceremonii că bărbatul, denumit doar agentul M., și-a pierdut viața „în străinătate în timpul operațiunilor împotriva Iranului. Operațiuni legate direct de programul nuclear iranian”.

„A efectuat operațiuni relevante și semnificative pentru securitatea Israelului, operațiuni care au avut un impact semnificativ asupra campaniei militare lansate împotriva Teheranului și a programului său nuclear și balistic. Operațiunile conduse de M. au combinat creativitatea, viclenia și tehnologia și au influențat semnificativ succesul campaniei împotriva Iranului”, a spus Barnea.

El a mai spus că M. era „un om cu maniere rafinate, iubitor de umanitate, bun la suflet, calm și liniștit, care știa cum să se comporte cu oamenii”.

Agentul M. a lucrat în Mossad timp de 30 de ani. El și colegii săi, atât compatrioți, cât și italieni, au petrecut câteva momente de relaxare în acea duminică pe celebra Insulă a Pescarilor, iubită de actualul prim-ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu.

Căpitanul „bărcii 007”, Carminati Claudio, a fost singurul considerat responsabil pentru naufragiu. El a pledat vinovat și a fost condamnat la patru ani de închisoare.

