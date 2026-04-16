Când va numi Nicușor Dan șefii serviciilor. „Acestea au continuat să funcţioneze”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre numirea şefilor de servicii, că speră să facă acest lucru în curând, el arătând că sunt instituţii care funcţionează în anumite limite şi desemnarea şefilor lor e o chestiune politică, care necesită un acord între preşedinte şi forţele pro-occidentale din Parlament. Şeful statului a menţionat că îşi doreşte tehnocraţi, dar, fiind o negociere, nu poate anticipa.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la Europa FM când va numi şefii serviciilor secrete. „Sper în curând”, a răspuns şeful statului, adăugând că „aceste servicii au continuat să funcţioneze”.

„Unele rezultate ale lor au fost făcute publice, altele n-au fost făcute publice, evident că asta e specificul lor. De exemplu, pe zona cibernetică, au avut un sprijin decisiv în alegerile din Republica Moldova. (..) Sunt instituţii care funcţionează în anumite limite şi desemnarea şefilor lor e o chestiune politică, care necesită un acord între preşedinte şi forţele pro-occidentale din Parlament”, a explicat şeful statului.

El a mai spus că îşi doreşte ca şefii de servicii să fie tehnocraţi. „Eu îmi doresc tehnocraţi, dar, fiind o negociere, nu pot să anticipez”, a precizat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat unde se află în negocierea cu partidele din coaliţia de guvernare pentru numirea şefilor de servicii, şeful statului a răspuns: „Cred că sunt puţin peste 50%. Sper în curând. Mă gândesc la anul acesta”.

„Între timp, problemele României sunt cele pe care le vedem, cele care ţin de găsirea consensului politic în zona politică şi nu în zona servicii”, a mai afirmat el.

Editor : A.C.