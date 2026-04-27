Prezent în studioul Digi24, după consultările de la Cotroceni, președintele USR Dominic Fritz a spus că exclude soluția unui premier tehnocrat.

„Cu cine să conducă? Cu un PSD care nu s-a ținut de cuvânt nici măcar câteva luni să conducă. Cu un PSD care oricând are în buzunar o majoritate paralelă împreună cu AUR, pe care o scoate și o pune pe masă când ceva nu-i convine, împreună cu un PSD care s-au pus reformelor. Ce fel de premier tehnocrat ar fi asta? Altceva decât doar o păpușă a PSD-ului?”, a spus Fritz.

El a spus că ărin această alianță PSD-AUR s-a trecut acea linie roșie impusă de USR pentru a rămâne în coaliție. „Dacă PSD acuma folosește o majoritate fix cu acești extremiști împotriva coaliției pro-europene, nu putem, indiferent cu ce premier, nu putem să negociem un nou guvern pro-european. Nu merge .”

Dominic Fritz a spus că dacă este nevoie USR va intra în opoziție. „Cu siguranță nu vom fi complice pentru un guvern care are doar față de pro-reopean și este doar de fațadă este reformist, pentru că guvern cu PSD în aceste condiții nu va putea face nicio reformă, nu va putea opri furtul și nu va putea ține România pe o linie proeuropeană, în timp ce ei tot au majoritatea.”

