Prima reacție a lui Dan Barna după ce Dacian Cioloș a câștigat președinția USR PLUS: Rămân în proiect și voi contribui cu toată forța

Dan Barna l-a felicitat, pe Facebook, pe Dacian Cioloș pentru câștigarea președinției USR PLUS. Barna a calificat competiția drept „discretă dar epică” și i-a urat lui Cioloș „un mandat prin care USR PLUS să ducă mai departe povestea spectaculoasă din politica românească pe care am construit-o în ultimii cinci ani”. Fostul lider USR a mai spus și că va rămâne în proiect - „voi contribui cu toată forța”.

„S-au încheiat în această seară alegerile. Competiția pentru alegerea următorului președinte al USR PLUS a fost una discreta dar epică. A câștigat Dacian Cioloş. Îl felicit și îi urez un mandat prin care USR PLUS să ducă mai departe povestea spectaculoasă din politica românească pe care am construit-o în ultimii cinci ani. Avem această responsabilitate pentru România.

Mulțumesc tuturor colegilor care au votat, colegilor din Secretariatul General, colegilor din comisia electorală, liderilor USR PLUS din țară și echipei mele.

Rămân în proiect și voi contribui cu toată forța. Vreau să le spun miilor de colegi care m-au susținut și care au făcut eforturi extraordinare pentru mobilizarea membrilor în această campanie că le mulțumesc și le sunt recunoscător.

Sunt aici și mergem împreună mai departe”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Dacian Cioloș a fost ales președinte al USR PLUS, cu 19.603 voturi (50,9%) față de 18.908 voturi (49,1%) pe care le-a obținut contracandidatul său, Dan Barna. Voturile membrilor USR PLUS în turul al doilea au fost exprimate online.

