Prima reacție a lui Ludovic Orban după căderea Executivului: "Guvernul cade în picioare"

"Guvernul cade în picioare", este reacția premierului demis, Ludovic Orban, după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR împotriva Guvernului Orban, la trei luni de la învestirea sa în funcție. Au fost 261 voturi „pentru” și, potrivit informațiilor Digi24.ro, un senator liberal a votat alături de PSD.

"Un Parlament dominat de forţe retrograde, (...) care a călcat în picioare democraţia, interesele fundamentale ale României, a decis astăzi prin moţiune de cenzură căderea Guvernului pe care îl conduc.

Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni, într-o perioadă extrem de scrută am reușit să reparăm o parte din stricăciunile PSD, am reașezat România în rândul națiunilor europene pe picior de egalitate. De asemenea, suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri în Guvernul României.

Am corectat grave erori. Aduc aminte de câteva lucruri: eliminarea supra-accizei, abrogarea recursului compesatoriu, rectificarea bugetară care a salvat în ultimul moment bugetul Românei și ne-a permis să plătim toate datoriile proovate de Guvernul PSD. Am adoptat proiectul de lege al bugetului de stat până la 31 decembrie. Am fost judecat de o alianță parlamentară toxică.

Am aplicat legi importante, am aplicat majorarea salariilor, am crescut salariul minim pe baza unor indicatori economici. Aproape în toate domeniile de activitate am adoptat măsuri cu efecte favorabile. Numai ieri am adoptat 25 de ordonanțe de urgență, fiecare generează efecte benefice pentru România, pentru societate, pentru companii, pentru diferite categorii socio-profesionale

Am pierdut doar o bătălie, vom câștiga bătălia pentru România. În viitorul apropiat, românii vor avea din nou puterea să decidă așa cum au făcut-o la alegerile europarlamentare, la alegerile prezidențiale și la referendumul convocat de președintele Iohannis.

Nu am sacrificat nimic. Niciodată nu a existat, nu există și nu va exista vreo înțelegere între PNL, condus de mine ca președinte, și cei de la PSD. Avem gândită o strategie, vom decide pașii ulteriori în cadrul reuniunii Biroului Executiv", a declarat Orban.

După demiterea Guvernului Orban prin adoptarea moțiunii de cenzură, miercuri, proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin este automat respins și nu mai poate fi promovat prin ordonanță de urgență, deoarece guvernul care rămâne interimar în funcție nu mai poate adopta decât acte administrative.

Pasul următor este ca președintele Klaus Iohannis să convoace consultări cu partidele la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou prim-ministru care să formeze un alt guvern.

