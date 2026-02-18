Prima reacție a premierului Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a decis tăierea pensiilor speciale

Premierul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor magistraților, transmite Guvernul. Oficialii mai anunță că se vor face demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate”, a transmis Guvernul miercuri.

Executivul susține că se vor face demersurile necesare pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme.

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților. Prin urmare, judecătorii Curții au decis că legea este constituțională.

