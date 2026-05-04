Live TV

Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sursa: Inquam Photos / George Călin

Mai mulți parlamentari aleși pe listele POT, care au rupt formațiunea și au pus bazele partidului UNIT, anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși inițial au semnat demersul PSD-AUR. Aceștia susțin că au avut discuții cu premierul Ilie Bolojan.

Este vorba despre șase parlamentari ai partidului UNIT, care inițial au fost aleși pe listele POT. Aceștia susțin că nu vot vota o moțiune de cenzură „fără soluții” și vin cu critici la adresa PSD.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om. Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume”, a scris deputatul Andrei Csillag pe Facebook, duminică.

Fostul deputat POT dezvăluie că a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan:

„Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
2
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
Petrolier
3
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
4
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
5
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
Digi Sport
O melodie românească a răsunat în vestiar și apoi în tot stadionul lui Inter: 10 milioane de vizualizări în nici 12 ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură. Cum arată calculele și scenariile înainte de „marțea neagră” în politică
manifestatie pro-bolojan bucuresti INSTANT_EVENIMENT_PRO-BOLOJAN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Răspunsul premierului, după manifestațiile pro-Bolojan din țară: „Înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României”
ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu, întrebat dacă moţiunea de cenzură va trece: Se joacă. Lipsesc între cinci şi zece voturi ca să nu treacă
WhatsApp Image 2026-05-03 at 19.20.33 (1)
Manifestații pro-Bolojan în București și Oradea cu două zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD
alexandru nazare
Apelul ministrului de Finanțe înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR: „România nu își permite pași înapoi”
Recomandările redacţiei
US unveils force behind Iranian ports blockade
Donald Trump anunță „Proiectul Libertate”. SUA „ghidează”, de astăzi...
statie petrol carburanti combustibil
Criza politică și tensiunile din Orientul Mijlociu cresc prețurile...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Vremea se schimbă radical la început de mai: temperaturi de până la...
mark rutte
Șeful NATO susține că europenii „au înțeles mesajul” lui Trump: „A...
Ultimele știri
„Ajunge. Opriți-vă!” Zaharova acuză SUA că oferă „cu forța” pașapoarte copiilor diplomaților ruși care se nasc peste Ocean
Președintele Poloniei vrea o nouă Constituție pentru că „nu pot exista două centre de putere”. Reacția lui Tusk
Ucraina a lovit cu drone o clădire la șase kilometri de Kremlin, cu doar câteva zile înainte parada lui Putin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
I-a fost rușine să meargă la medic, iar diagnosticul i-a întors viața pe dos: "Dacă eram mai curajoasă, poate...
Cancan
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Fanatik.ro
Cristi Balaj a numit principalul vinovat în scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
România, la un pas de un nou ”Roșia Montană”? Bătălie pentru aurul de 40 de miliarde de la Rovina: pentru a...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! ”Mutare-șoc”
Pro FM
Puțin spus îndrăzneață! Tyla, exotică de sus până jos, într-o ținută cu pene care a lăsat-o mai mult...
Film Now
Sharon Stone nu-și ascunde corpul. În costum de baie, la piscină: "Ar trebui să ne fie frică să ne uităm în...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Unde s-au virat, deja, primele pensii și ajutoarele de 500 lei? 5 categorii de pensionari iau bani în plus
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Debut în stil mare. Filmul care depăşește toate aşteptările la box office. Moment uriaș pentru Meryl Streep
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte