Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR, deși au semnat-o: „Nu există soluție”

Mai mulți parlamentari aleși pe listele POT, care au rupt formațiunea și au pus bazele partidului UNIT, anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși inițial au semnat demersul PSD-AUR. Aceștia susțin că au avut discuții cu premierul Ilie Bolojan.

Este vorba despre șase parlamentari ai partidului UNIT, care inițial au fost aleși pe listele POT. Aceștia susțin că nu vot vota o moțiune de cenzură „fără soluții” și vin cu critici la adresa PSD.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! Pe 20 aprilie, Partidul Social Democrat principalul responsabil pentru dezechilibrele economice actuale, a decis să adâncească criza economică, suprapunându-i una politică, iar pe 28 aprilie, cu complicitatea bizară a colegilor noștri de opoziție, Alianța pentru Unirea Românilor – AUR , au concretizat haosul printr-o mișcare politică lipsită de substanță: o moțiune de cenzură care nu propune schimbarea direcției, ci doar înlocuirea unui om. Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume”, a scris deputatul Andrei Csillag pe Facebook, duminică.

Fostul deputat POT dezvăluie că a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan:

„Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul”.

Editor : A.G.