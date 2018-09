Protestatar din Spania: Doamna Dăncilă a cerut să nu vadă români

Premierul Viorica Dăncilă ar fi cerut autorităţilor spaniole să nu îi lase să se apropie de ea pe protestatarii care au întâmpinat-o cu pancarte în fața Palatului Zarzuela, unde își are reședința regele Felipe al VI-lea. Asta susține Mario Mocan, unul dintre organizatorii protestului de la Madrid.

„Doamna prim-ministru ne-a văzut de la o distanță de vreo 30 de metri. Am înțeles de la poliția locală că a cerut...că nu vrea să vadă niciun român. Noi am fost în jur de 250 de persoane, dar au venit și șapte oameni care au încercat să o vadă pe dânsa, erau suporteri de-ai dânsei. Dar nici eu nu au putut fi primiți pentru că, pur și simplu, dânsa n-a vrută să vorbească cu nimeni”, a declarat, la Digi24, Mario Mocan.

„Eu am impresia că nu ne reprezintă. Dacă nu vrea se întâlnească cu românii dintr-o comunitate mare cum e comunitatea spaniolă, mie mi se pare exagerat. Și nu exagerat, chiar o chestie foarte urâtă. Am fi vrut să îi transmitem plângerile pe care le avem și să-i arătăm că noi – cu toate că ne-au gazat pe 10 august, în București și ne-au bătut jandarmii - suntem oameni civilizați. Nu s-a scandat nimic urât, nu au fost injurii pe pancarte. Suntem oameni care votăm și ne dorim o democrație reală în România. Pur și simplu, am vrut să avem un dialog cu dânsa, dar se pare că nu a vrut să vorbească cu comunitatea românească din Spania. Nu înțeleg pentru ce a venit atunci aici. De acum înainte, o să luptăm cu votul”, a adăugat Mario Mocan.

El a avut cuvintele de laudă la adresa poliției spaniole pentru modul în care aceasta a gestionat protestul neautorizat al românilor. „Diferența între o democrație reală față de ceea ce există în România, la ora actuală, se vede cu ochiul liber. Noi am făcut o notitifcare pe 4 septembrie la poliție. Și oamenii ne-au zis: dacă ați făcut o notificare, este ok, dar ca să fie legal trebuie să știți că, dacă vă strângeți mai mult de 20 de persoane într-un grup, automat o să fie considerat un protest ilegal. Noi am încercat să facem grupulețe și grupulețe. Oamenii ne-au explicat frumos, s-au comportat foarte civilizat. Ceea ce și în București s-a întâmplat dimineața (pe 10 august, n.r.). aici s-a văzut diferența. Oamenii nu au încercat să ne învrăjbească, nu au pus instigatori între noi, ca la București. Oamenii au încercat să-și facă meseria și au reușit. Oamenii chiar ne-au aplaudat, poliția ne-a aplaudat. Nu-mi venea să cred”, a povestit Mario Mocan.

