News Alert Acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din administrație. Ce au convenit partidele de guvernare
Data actualizării: Data publicării:
Coaliția a ajuns la un acord, la întâlnirea de miercuri a liderilor PSD, PNL USR și UDMR, privind creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de parlamentari, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide, cât și o reducere cu 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.
Anunțul a fost făcut prima oară de PSD, apoi de către purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, PNL și USR.
Astfel, coaliția a căzut de acord asupra următoarelor aspecte:
„închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.
reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;
reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;
reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;
creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026;
măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor”.