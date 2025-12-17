Coaliția a ajuns la un acord, la întâlnirea de miercuri a liderilor PSD, PNL USR și UDMR, privind creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de parlamentari, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide, cât și o reducere cu 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

Anunțul a fost făcut prima oară de PSD, apoi de către purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, PNL și USR.

Astfel, coaliția a căzut de acord asupra următoarelor aspecte:

„⁠ închiderea Pachetului de reform ă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angaj ării răspunderii Guvernului.

reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;

re ducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;

creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026;

m ăsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând s ă fie incluse în proiec ția bugetară de anul viitor”.

