Live TV

News Alert Acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din administrație. Ce au convenit partidele de guvernare

Data actualizării: Data publicării:
lideri coalitie guvernare
LIderii partidelor coaliției de guvernare. Inquam Photos / Octav Ganea

Coaliția a ajuns la un acord, la întâlnirea de miercuri a liderilor PSD, PNL USR și UDMR, privind creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de parlamentari, reducerea cu 10% a subvențiilor pentru partide, cât și o reducere cu 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

Anunțul a fost făcut prima oară de PSD, apoi de către purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, PNL și USR.

Astfel, coaliția a căzut de acord asupra următoarelor aspecte:

  • „⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.
  • reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;
  • reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;
  • reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;
  • creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026;
  • măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
nicolas maduro
4
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
5
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
proteste lege anti-avort
Parlamentul European a votat dreptul la avort garantat în toate țările membre. Ce se întâmplă mai departe și cum au votat aleșii români
sorin grindeanu la o sedinta
Grindeanu spune că ar fi de acord cu eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru unele industrii, dar nu pentru bănci
ciucu bolojan orban burduja
Bolojan: „Realitatea politică ne obligă să luăm în calcul blocuri mai mari”. Ce spune despre intrarea lui Orban și Pîslaru în PNL
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Grindeanu: PSD nu o mai susține pe Diana Buzoianu. Dacă ar mai fi o moțiune simplă, am vota la fel
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, înainte de ședința Coaliției: Ne interesează să vorbim de ordonanța „trenuleț”, de creșterea salariului minim
Recomandările redacţiei
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles la Palatul Buckingham
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat...
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata...
impozit
Impozitarea clădirilor rămâne la fel până în 2027. Primăriile trebuie...
Ultimele știri
UE a lansat un plan pentru bolile cardiace. Negrescu: „Șansele de a supraviețui încă depind de codul poștal”. Cum se situează România
Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)
Momentul în care un apartament explodează în urma unei acumulări de gaze. Un pompier a scăpat ca prin minune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Donald Trump a interzis fanilor din încă două țări să intre în SUA pe durata Cupei Mondiale 2026. Ce alte...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
O schimbare climatică bruscă aduce Mica Eră Glaciară în Europa: Londra va fi acoperită de gheață trei luni pe...
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Cât costă carnea de porc de Crăciun cu o săptămână înainte de sărbători. Prețuri în piețe, supermarketuri și...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Radu Paraschivescu a văzut ”mascarada” care l-a avut pe Donald Trump în prim-plan și nu s-a ferit de cuvinte...
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...