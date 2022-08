PSD cere o majorare cu cel puțin 10% a pensiilor. Ciucă: „Trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari”

Premierul Nicolae Ciucă a dat de înțeles, marți, într-o declarație de presă, că eventualele majorări de pensii și salarii depind de colectările la bugetul de stat. Premierul a precizat că guvernul va adopta un nou set de măsuri sociale. Tot marți, social democrații au spus că vor cere în coaliție majorarea pensiilor cu cel puțin 10%.

„Urmează un nou set de măsuri sociale. Vă rog să aveți încredere că atât PNL, cât și PSD sau UDMR am avut în dezbatere măsurile prin care să protejam populația și economia. Ca să asigurăm acest pachet de măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a majora atât pensiile cât și salariile. În pachetele de sprijin de până acum am avut două măsuri prin care am protejat cetățenii vulnerabili și pensionarii cu pensiile sub 2.000 de lei. În funcție de evoluția colectărilor de la buget și de propunerile pe care le vom discuta și în PNL și în PSD vom ajunge la o concluzie care se va concretiza într-o decizie privind acest obiectiv”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Tot miercuri, după o ședință la Neptun, social democrații au anunțat că pensiile vor creşte „cu mai mult de 5,1%”, procent anunțat anterior de ministrul Muncii Marius Budăi. Prim-vicepreşedintele partidului Sorin Grindeanu a spus că măsurile propuse în domeniul social vor fi prezentate în perioada următoare.

„În fapt, pensiile vor creşte cu mai mult de acel procent de 5,1% prevăzut de lege, noi insistăm pe minim 10%. Noi spunem mai mult de 10%. Salariul minim de la 2.250 la 3.000 lei, vorbesc de brut şi cu o parte de compensare 200 lei pe această diferenţă pe care să o suporte statul”, a completat vicepreşedintele PSD Mihai Tudose.

