Live TV

PSD cere schimbarea măsurilor adoptate de Guvern în privința CASS. Grindeanu: „Nu cred că PNL nu va vota măsuri reparatorii”

Data actualizării: Data publicării:
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24
Din articol
Călugării și veteranii de război, scutiți de la plata CASS Grindeanu plusează: Nu cred că PNL nu va vota

Social-democrații anunță că vor depune trei proiecte de lege în Parlament prin care cer eliminarea contribuției la sănătate pentru mai multe categorii: mame, veteranii de război și călugări. Totodată, PSD vrea introducerea CASS pentru indemnizația primită de ucraineni din partea statului român. Propunerile vin în contextul în care amendamentele social-democraților nu au fost acceptate în ședințele Coaliției de guvernare din motive bugetare.

Partidul Social-Democrat urmează să depună în Parlament trei proiecte de lege care modifică plata contribuțiilor la Sănătate, două dintre ele urmând să fie depuse astăzi. Primul se referă la contribuția plătită de mame, care să fie eliminată. 

„În fața unui declin demografic alarmant și a efectelor sale directe asupra pieței muncii, sistemului de pensii și atractivității economice a României, menținerea scutirii de la plata contribuției CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere copil nu este doar o măsură de protecție socială, ci o politică publică esențială pentru asigurarea viitorului acestei țări”, se arată în expunerea de motive a proiectului. 

Măsura a fost anunțată de vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu, care a subliniat că se vrea corectarea unei „nedreptăți”.

„Considerăm că este o reparare a unei nedreptăți. Dacă măsura actuală ar fi menținută, ar duce la o scădere a natalității”, a declarat aceasta, luni, la Parlament. 

Călugării și veteranii de război, scutiți de la plata CASS

A doua propunere vizează scutirea veteranilor de război, a deținuților politici, dar și a călugărilor de la plata contribuției la sănătate. 

„Eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, precum și pentru personalul monahal – călugări și călugărițe. Această măsură se justifică atât prin impactul bugetar scăzut, cât și prin importanța ei socială, morală și umanitară”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. 

Social-democrații susțin că numărul beneficiarilor este redus și nu s-ar pune presiune pe bugetul de stat. 

„Ni se pare nedrept ca 418 oameni din România să mai plătească această contribuție. Este un proiect care vine să repare ceea ce noi am solicitat în cadrul Coaliției”, a declarat fostul ministru al Muncii Marius Budăi. 

Zilele următoare, social-democrații ar urma să depună o lege prin care obligă la plata CASS ucrainenii care primesc indemnizație din partea statului român. 

Grindeanu plusează: Nu cred că PNL nu va vota

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a plusat, spunând că nu crede că liberalii se vor opune acestor măsuri. Asta după ce, propunerile nu au fost agreate în ultimele ședințe ale Coaliției de guvernare. 

„Eu nu cred că colegii de la PNL nu vor vota un proiect de lege care se referă la scutirea CASS pentru deținuții politici. Sunt măsuri reparatorii, niste excese care trebuie reparate”, a declarat liderul PSD pe holurile Parlamentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

 

 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
2
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
3
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
eric roberts
4
Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
5
Cod galben de averse şi vijelii în nordul și nord-vestul țării. Ce județe sunt vizate
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
Digi Sport
Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri. I-au pus banii pe masă și l-au convins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_PV_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest masiv în Capitală: mii de profesori sunt la Palatul...
Berlin Hit By Measles Outbreak
Costul antivaccinismului: în anii următori vom avea sute de copii...
livadă de meri, vremea în septembrie
Prognoza meteo pe două săptămâni: vreme frumoasă și călduroasă. Când...
steag drapel ue romania uniunea europeana shutterstock_530404291
Apartenența la UE vs independența națională. Ce arată cel mai recent...
Ultimele știri
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război
Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună soluții și propunerile PSD nu sunt luate în considerare, trebuie să ne extragem”
Tudorel Toader, fost judecător CCR: Cred că măsurile Guvernului privind pensiile magistraților vor trece de controlul constituțional
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Nicușor Dan, relaxat privind viitorul coaliției de guvernare: Nu am motive de îngrijoare. Cum comentează atacurile lui Sorin Grindeanu
2025-09-07-1674
Eșecul Opoziției în Parlament: Toate moțiunile împotriva Guvernului Bolojan au picat. Ce urmează pentru legile asumate de Executiv
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Când se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei. Anunțul făcut de ministrul Muncii
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu anunță că PSD nu votează nicio moțiune, dar critică Guvernul și coaliția: Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă
2025-09-07-1886
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan au picat. Opoziția, mai puține voturi decât semnături
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Adevărul
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți...
Playtech
La ce distanță trebuie montată o fântână de gardul vecinului. Norme sanitare și legale
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi...
Pro FM
Cum arată mariajul lui Dave Grohl, la un an după ce artistul a recunoscut că are un copil în afara căsniciei
Film Now
Ce nu se știa despre Jessica Chastain. Ea a dezvăluit ce face când nu e pe platourile de filmare: „Îmi doream...
Adevarul
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Elena Udrea, imagini emoționante cu fiica sa în prima zi de școală: „După trei ani, rugăciunile mele au fost...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Cum arată azi Solange din "Casino Royale", la aproape 20 de ani de când a jucat cu Daniel Craig. Tocmai a...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea