PSD cere schimbarea măsurilor adoptate de Guvern în privința CASS. Grindeanu: „Nu cred că PNL nu va vota măsuri reparatorii”

Social-democrații anunță că vor depune trei proiecte de lege în Parlament prin care cer eliminarea contribuției la sănătate pentru mai multe categorii: mame, veteranii de război și călugări. Totodată, PSD vrea introducerea CASS pentru indemnizația primită de ucraineni din partea statului român. Propunerile vin în contextul în care amendamentele social-democraților nu au fost acceptate în ședințele Coaliției de guvernare din motive bugetare.

Partidul Social-Democrat urmează să depună în Parlament trei proiecte de lege care modifică plata contribuțiilor la Sănătate, două dintre ele urmând să fie depuse astăzi. Primul se referă la contribuția plătită de mame, care să fie eliminată.

„În fața unui declin demografic alarmant și a efectelor sale directe asupra pieței muncii, sistemului de pensii și atractivității economice a României, menținerea scutirii de la plata contribuției CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere copil nu este doar o măsură de protecție socială, ci o politică publică esențială pentru asigurarea viitorului acestei țări”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Măsura a fost anunțată de vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu, care a subliniat că se vrea corectarea unei „nedreptăți”.

„Considerăm că este o reparare a unei nedreptăți. Dacă măsura actuală ar fi menținută, ar duce la o scădere a natalității”, a declarat aceasta, luni, la Parlament.

Călugării și veteranii de război, scutiți de la plata CASS

A doua propunere vizează scutirea veteranilor de război, a deținuților politici, dar și a călugărilor de la plata contribuției la sănătate.

„Eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, precum și pentru personalul monahal – călugări și călugărițe. Această măsură se justifică atât prin impactul bugetar scăzut, cât și prin importanța ei socială, morală și umanitară”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Social-democrații susțin că numărul beneficiarilor este redus și nu s-ar pune presiune pe bugetul de stat.

„Ni se pare nedrept ca 418 oameni din România să mai plătească această contribuție. Este un proiect care vine să repare ceea ce noi am solicitat în cadrul Coaliției”, a declarat fostul ministru al Muncii Marius Budăi.

Zilele următoare, social-democrații ar urma să depună o lege prin care obligă la plata CASS ucrainenii care primesc indemnizație din partea statului român.

Grindeanu plusează: Nu cred că PNL nu va vota

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a plusat, spunând că nu crede că liberalii se vor opune acestor măsuri. Asta după ce, propunerile nu au fost agreate în ultimele ședințe ale Coaliției de guvernare.

„Eu nu cred că colegii de la PNL nu vor vota un proiect de lege care se referă la scutirea CASS pentru deținuții politici. Sunt măsuri reparatorii, niste excese care trebuie reparate”, a declarat liderul PSD pe holurile Parlamentului.

