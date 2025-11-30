Live TV

Video Puterea și Opoziția, prezente la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii

Ema Stoica Data actualizării: Data publicării:
Statue of Mihai the Brave and Cathedral in Alba Iulia, Romania
Alba Iulia Foto: GettyImages

Capitala Marii Uniri devine scena răfuielilor politice de 1 Decembrie. Tensiunile politice dintre Putere și Opoziție se mută la Alba Iulia, asta după ce atât premierul României, cât și liderii partidelor AUR și S.O.S se vor afla în același oraș. De asemenea, la Alba Iulia își va face prezența și Călin Georgescu, însă la un eveniment diferit față de George Simion, cel pe care l-a susținut anul trecut în alegerile prezidențiale.

Ziua de 1 decembrie va fi sărbătorită la Alba Iulia, atât de liderii Puterii, cât și de cei ai Opoziției. Diana Șoșoacă, Călin Georgescu și George Simion și-au chemat susținătorii în oraș, în locuri și la momente diferite. De cealaltă parte, premierul României va participa la evenimentele oficiale organizate de către autorități. Astfel, Ilie Bolojan va participa prima dată, la ora 11:00 la Parada militară organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României. Ulterior, acesta va pleca către Alba Iulia, unde va participa la ceremonia militară de la Alba Iulia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României. Pe seară acesta se va întoarce în Capitală, unde va fi prezent la recepția oferită de Administrația Prezidențială cu prilejul Zilei Naţionale a României.

De cealaltă parte, este așteptat un număr mare de membri ai AUR, în condițiile în care duminică, 30 noiembrie, în Alba Iulia are loc și congresul național al partidului, acolo unde George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte. Liderul partidului susține că așteaptă 11.000 de participanți la Marșul Unirii, care pleacă din gară, străbate centrul orașului și urcă în Cetatea Alba Carolina. Reprezentanții AUR au participat și anii trecut în număr mare la evenimentele dedicate Zilei Naționale

Totodată, și Călin Georgescu va fi prezent la Alba Iulia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, aflat sub control judiciar, a anunțat Poliția că se va deplasa la Alba Iulia. Potrivit G4Media, locul de întâlnire cu fostul candidat, anunțat inițial, a fost modificat: de la Obelisc, la monumentul Unirii.

La Alba Iulia va fi prezentă și Diana Șoșoacă, acesta i-a atenționat pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș: „Ceea ce aș vrea eu să transmit conducerii României este că, ori fie ei români, dar sunt anti-români, ori poate nici români nu sunt. Îi sfătuiesc să nu își bată joc de poporul român și să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Nu de alta, nu o să îi omoare nimeni. Dar îi vor huidui, de vor strica întreaga ceremonie. Pentru că, în momentul în care distrugi populația României, gândiți-vă că avem cea mai mare pătură săracă din Europa. (…) Eu vă spun că, dacă ei vor veni, va ieși foarte urât. Nu că venim noi”, a declarat președinta S.O.S România la Cluj24.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
prajituri pe farfurie
2
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
Vladimir Putin
3
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
4
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
5
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Digi Sport
A venit anunțul, după ce fanii lui Inter au cerut demiterea lui Cristi Chivu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trafic restricționat în București de 1 decembrie. Inquam Photos - Octav Ganea
Trafic restricționat în București de Ziua Națională a României: Ce strǎzi se închid pe 1 decembrie. Rutele ocolitoare recomandate
george simion la tribuna parlamentului
Congresul Naţional al AUR are loc azi, la Alba Iulia. George Simion e singurul candidat pentru şefia partidului
ninel peia
Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S. va depune o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul Bolojan
cristian diaconescu
De ce a întrerupt Cristian Diaconescu colaborarea cu Nicușor Dan: „A fost o perioadă extrem de complicată”
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ludovic Orban, întrebat ce șanse sunt să se rupă Coaliția: „PSD-ului îi convine ca Bolojan să fie premier”
Recomandările redacţiei
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00230
Criză de apă în Prahova. Buzoianu acuză Apele Române: N-au luat în...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița. Primele...
benjamin netanyahu la birou
Benjamin Netanyahu îi cere oficial președintelui israelian Isaac...
Ultimele știri
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene
Un studiu arată care este „ţara cea mai activă seismic din Europa”
Cât din teritoriul Americii ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor rusești Oreșnik, dacă Putin le desfășoară în Venezuela
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina...
Fanatik.ro
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
Adevărul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale...
Playtech
Tipuri de handicap pentru care se dă pensie în România, în 2025. Lista actualizată
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
Pro FM
Fiica cea mare a lui Robbie Williams și-a făcut debutul în actorie. Teddy are 13 ani, iar părinții ei faimoși...
Film Now
7 lucruri pe care să ți le amintești înainte de "Stranger Things" sezonul 5. Eleven și-a recăpătat puterile...
Adevarul
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții”
Newsweek
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Ce slujbă a avut?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un studiu inedit dezvăluie o etapă importantă în istoria domesticirii pisicilor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Fiul lui John Travolta seamănă tot mai mult cu tatăl său celebru. „La mulți ani, Ben! Nu-mi vine să cred cât...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...