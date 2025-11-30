Capitala Marii Uniri devine scena răfuielilor politice de 1 Decembrie. Tensiunile politice dintre Putere și Opoziție se mută la Alba Iulia, asta după ce atât premierul României, cât și liderii partidelor AUR și S.O.S se vor afla în același oraș. De asemenea, la Alba Iulia își va face prezența și Călin Georgescu, însă la un eveniment diferit față de George Simion, cel pe care l-a susținut anul trecut în alegerile prezidențiale.

Ziua de 1 decembrie va fi sărbătorită la Alba Iulia, atât de liderii Puterii, cât și de cei ai Opoziției. Diana Șoșoacă, Călin Georgescu și George Simion și-au chemat susținătorii în oraș, în locuri și la momente diferite. De cealaltă parte, premierul României va participa la evenimentele oficiale organizate de către autorități. Astfel, Ilie Bolojan va participa prima dată, la ora 11:00 la Parada militară organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României. Ulterior, acesta va pleca către Alba Iulia, unde va participa la ceremonia militară de la Alba Iulia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României. Pe seară acesta se va întoarce în Capitală, unde va fi prezent la recepția oferită de Administrația Prezidențială cu prilejul Zilei Naţionale a României.

De cealaltă parte, este așteptat un număr mare de membri ai AUR, în condițiile în care duminică, 30 noiembrie, în Alba Iulia are loc și congresul național al partidului, acolo unde George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte. Liderul partidului susține că așteaptă 11.000 de participanți la Marșul Unirii, care pleacă din gară, străbate centrul orașului și urcă în Cetatea Alba Carolina. Reprezentanții AUR au participat și anii trecut în număr mare la evenimentele dedicate Zilei Naționale

Totodată, și Călin Georgescu va fi prezent la Alba Iulia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, aflat sub control judiciar, a anunțat Poliția că se va deplasa la Alba Iulia. Potrivit G4Media, locul de întâlnire cu fostul candidat, anunțat inițial, a fost modificat: de la Obelisc, la monumentul Unirii.

La Alba Iulia va fi prezentă și Diana Șoșoacă, acesta i-a atenționat pe liderii Puterii că „ar putea ieși urât” dacă vor participa la evenimentele din oraș: „Ceea ce aș vrea eu să transmit conducerii României este că, ori fie ei români, dar sunt anti-români, ori poate nici români nu sunt. Îi sfătuiesc să nu își bată joc de poporul român și să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Nu de alta, nu o să îi omoare nimeni. Dar îi vor huidui, de vor strica întreaga ceremonie. Pentru că, în momentul în care distrugi populația României, gândiți-vă că avem cea mai mare pătură săracă din Europa. (…) Eu vă spun că, dacă ei vor veni, va ieși foarte urât. Nu că venim noi”, a declarat președinta S.O.S România la Cluj24.

