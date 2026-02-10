Pe fondul temerilor legate de informația potrivit căreia judecătorul Gheorghe Stan ar fi intrat în concediu paternal, ceea ce ar presupune un nou blocaj în ședința de miercuri, 11 februarie, când judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) discută pensiile speciale ale magistraților, Digi24.ro a cerut opinia a doi specialiști în drept constituțional, Augustin Zegrean și Tudorel Toader.

„Curtea Constituțională nu stă într-un om”, este concluzia pe care au furnizat-o aceștia pentru Digi24.ro.

„Chestiunea sensibilă este ce înseamnă că instanța a dezbătut și ce înseamnă instanța a intrat în deliberări. CCR încă este în dezbatere (...), după ce fiecare judecător își expune punctul de vedere cu privire la constituționalitatea legii, se supune la vot, ori nu s-a ajuns în stadiul acela. Absența judecătorului Stan nu afectează judecata de mâine a Curții”, a explicat fostul judecător CCR Tudorel Toader.

Potrivit acestuia, CCR va intra în dezbatere pe tema pensiilor speciale în momentul în care va considera dosarul „complet”.

„Astfel spus, din moment ce sunt formulate alte solicitări, inca nu s-a întrat in dezbateri”, a punctat fostul judecător CCR.

„O variantă ar fi să reia dezbaterile de la început cu opt oameni”

Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, a subliniat că o variantă prin care CCR ar putea evita blocajul ar fi să reia dezbaterile asupra pensiilor speciale, dar cu opt judecători CCR.

„Dacă el este în concediu de paternitate, cum se zvonește, nu îl împiedică nimeni să vină la ședință. O variantă. O altă variantă ar fi ca ei să reia dezbaterile de la început cu opt oameni, cât sunt prezenți. Legea spune că trebuie să fie minim șase să dezbată și minim cinci să voteze, ca să fie votul valabil. CCR spune că dacă o dezbatere a început în prezența a nouă judecători, ei trebuie să participe la dezbateri până se finaliează dosarul, nu pot să fie unii azi, alții mâine”, a punctat fostul președinte CCR.

În același timp, Tudorel Toader a mai subliniat că o „problemă” ar fi în cazul în care și alți trei judecători, pe lângă Geani Stan, ar absenta de la dezbaterile de miercuri, ceea ce ar presupune că ședința CCR din 11 februarie ar rămâne fără cvorum.

Potrivit informațiilor Digi24, judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal. Asta înseamnă că ar putea lipsi aproape trei săptămâni.

CITEȘTE ȘI: CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile magistraților: judecătorii vor timp să studieze expertiza depusă joi de ÎCCJ

Editor : M.G.