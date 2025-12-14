Live TV

Radu Miruţă: Ce face PSD acum e o componentă de teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern

Data publicării:
radu miruta
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul USR al Economiei, Radu Miruţă, consideră că ameninţările PSD cu ieşirea de la guvernare reprezintă "o componentă de teatru", însă admite că o majoritate fără PSD în schema actuală nu este posibilă.

"Eu cred că ce face PSD acum e o componentă de teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern. (...) O să fie un blocaj politic, pentru că majoritate fără PSD pe schema actuală nu se poate. Atunci când se întâmplă o astfel de mişcare politică, mai sunt alţi oameni la coadă care vin şi se mută dintr-o parte în cealaltă ca să fie lângă o majoritate politică. Nu lipsesc multe voturi în Parlament să se ajungă la 50% fără PSD. Eu cred că şi o parte din PSD nu îşi doreşte asta, ar fi dispusă să îşi păstreze nişte funcţii pentru a oferi o majoritate", a spus ministrul, duminică seară, la Antena 3 CNN, citat de Agerpres.

Acesta a arătat că sunt două motive mari pentru care USR deranjează PSD.

"Ce mai face USR pe alocuri deranjează interese care erau foarte convergente când doar PSD decidea. Vin unii de la USR care (...) scot din ritmul de confort unele aranjamente ale PSD - şi cu PNL sau şi fără PNL, că situaţia e variată. (...) PSD este învăţat, şi probabil aşa e când eşti un partid foarte mare, să oferi foarte multe scaune pe care să pui nişte oameni din teritoriu - în deconcentrate, prin ministere, ca recompensă politică. Numărul de scaune fiind acelaşi (...), acum revin mai puţine scaune PSD, pentru că unele trebuie ocupate de USR. (...) Numirea unui om de la USR ridică de pe scaun pe cineva de la PSD", a explicat ministrul.

Referindu-se la înlocuirea din funcţie a premierului Ilie Bolojan, Radu Miruţă spune că nu vede în acest moment această perspectivă.

"Nu văd în acest moment această perspectivă şi cred că nu e nici rezonanţă în rândul populaţiei pentru aşa ceva. Domnul Bolojan a venit cu un mesaj foarte clar pe care şi eu îl susţin şi USR-ul îl susţine. Suntem într-o groapă din asta din care pentru a ieşi trebuie să luăm nişte măsuri destul de agresive", a adăugat ministrul Economiei.

